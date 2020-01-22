СПЧ оценит реформу Конституции лишь после ее одобрения в первом чтении

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) не высказался по проекту поправок в Конституцию до первого чтения (оно назначено на четверг) и, судя по всему, успеет это сделать только к его принятию во втором, решающем чтении. По словам председателя СПЧ Валерия Фадеева, заседание совета, на котором планируется обсудить работу по реализации предложений президента Владимира Путина, запланировано на 28 января. Уже поступают различные предложения от членов СПЧ по этому поводу и реакция совета обязательно будет, сказал он «Ведомостям», но в каком формате, станет понятно позднее. Причин торопиться председатель СПЧ не видит. Кроме того, напомнил он, четыре члена совета вошли в состав рабочей группы по подготовке предложений по внесению поправок в Конституцию.