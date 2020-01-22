СПЧ оценит реформу Конституции лишь после ее одобрения в первом чтении
Совет по правам человека при президенте (СПЧ) не высказался по проекту поправок в Конституцию до первого чтения (оно назначено на четверг) и, судя по всему, успеет это сделать только к его принятию во втором, решающем чтении. По словам председателя СПЧ Валерия Фадеева, заседание совета, на котором планируется обсудить работу по реализации предложений президента Владимира Путина, запланировано на 28 января. Уже поступают различные предложения от членов СПЧ по этому поводу и реакция совета обязательно будет, сказал он «Ведомостям», но в каком формате, станет понятно позднее. Причин торопиться председатель СПЧ не видит. Кроме того, напомнил он, четыре члена совета вошли в состав рабочей группы по подготовке предложений по внесению поправок в Конституцию.
В своем прежнем составе (Фадеев сменил на посту председателя Михаила Федотова в октябре 2019 г., тогда же была проведена частичная ротация состава совета) СПЧ достаточно оперативно реагировал на злобу дня – как правило, в виде экспертных заключений или заявлений. И эти заключения далеко не всегда были комплиментарными в отношении инициатив властей. Так, совет достаточно критично высказывался по поводу закона Яровой, законов об оскорблении чувств верующих, о митингах, о запрете усыновления российских сирот гражданами США, о СМИ-иноагентах, о фейковых новостях. Как правило, это происходило по инициативе Федотова, вспоминает бывший член СПЧ Илья Шаблинский: тот вызывал нескольких членов совета, которых считал компетентными в данном вопросе, и давал им задание подготовить заключение или поправки к закону. С остальными членами СПЧ получившийся документ согласовывали по электронной почте, получалось достаточно оперативно.