Как поправки в Конституцию изменят систему управления страной

Конфликт между разными уровнями власти, и в первую очередь между губернаторами и мэрами крупных городов, носит системный характер. Первые всегда стремились подчинить себе мэров, а те – сопротивлялись до последнего. Тем более что в Конституции прямо написано, что местное самоуправление (то есть в том числе городские власти) «самостоятельно» и не входит в систему органов государственной власти – то есть не должно напрямую подчиняться властям субъектов Федерации. За долгие годы противостояния губернаторы добились права влиять на назначение руководителей крупных городов, но системно эту проблему не разрешили. Теперь вводится новое конституционное понятие – «единая система публичной власти». Что это такое, в тексте поправок никак не разъясняется. И пока не понятно, как включение местного самоуправления в эту единую систему будет сочетаться со статьей о его самостоятельности, которую править не стали.