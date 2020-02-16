В Совете Федерации обнаружились недовольные поправками к Конституции

Процесс принятия поправок в Конституцию четко и детально регламентирован в Основном законе, напоминает адвокат и бывший депутат Госдумы Сергей Попов. И с этой точки зрения модификация властями порядка, утвержденного волей народа как суверена и источника власти, выглядит неоднозначно, замечает он. В числе таких «модифицированных» элементов – рабочая группа, статус которой совершенно непонятен. Если бы законопроект обсуждали там до внесения в Госдуму, вопросов бы не было, но на каком основании группа обсуждает законопроект, уже внесенный в Госдуму, непонятно, недоумевает эксперт. Он напоминает, что процесс принятия поправок в Конституцию предусматривает их обсуждение и принятие исключительно Госдумой, Советом Федерации и региональными парламентами. Установленный Конституцией порядок вступления поправок в силу не предусматривает всероссийского голосования, отмечает Попов: «В связи с этим встает вопрос о статусе поправок: если через несколько лет будут принимать поправки к этим поправкам, необходимо ли будет снова проводить всероссийское голосование или достаточно будет выполнить указанный в Конституции порядок?».