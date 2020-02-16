В Совете Федерации обнаружились недовольные поправками к Конституции
Инициированные Владимиром Путиным поправки в Конституцию неожиданно подверглись критике на расширенном совещании в Совете Федерации в пятницу.
Так, недовольство сенатора Людмилы Нарусовой вызвало предложение провести общероссийское голосование за все поправки одним пакетом: она назвала это «политической спекуляцией», поскольку под всем понятными и необходимыми социальными предложениями спрятаны малопонятные большинству населения (да и самим законодателям) изменения структуры государственной власти. Фактически это будет нарушением Конституции, так как речь идет о понуждении к голосованию, заявила Нарусова.
В свою очередь, зампред комитета Совфеда по законодательству Елена Мизулина не согласилась с новым порядком назначения генпрокурора: если сейчас его назначает и увольняет Совет Федерации по представлению президента, то после принятия поправок глава государства сможет это делать лично после «консультаций» с сенаторами. Мизулина подчеркнула, что сам Путин такой новеллы не предлагал (эту поправку внесли сопредседатели рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию, председатели профильных комитетов Госдумы и Совета Федерации Павел Крашенинников и Андрей Клишас. – «Ведомости»). По мнению сенатора, новый порядок приведет к снижению уровня независимости генпрокурора, который в отличие от силовых министров не находится в прямом подчинении у президента и обязан руководствоваться прежде всего требованиями закона. Мизулина напомнила собравшимся, что в начале 1990-х гг. Совет Федерации отказался увольнять генпрокурора Алексея Казанника, выпустившего на свободу вопреки воле президента Бориса Ельцина членов ГКЧП. Кроме того, процесс консультаций (традиционно он проходит на уровне профильного комитета) гораздо менее открытый, чем публичное обсуждение кандидатуры на заседании палаты, отметила Мизулина.
Порядок наделения полномочиями генпрокурора просто приводится в соответствие с предложенными президентом изменениями в процедуре назначения региональных прокуроров, возразил коллеге Клишас. При этом все поправки, вносимые рабочей группой, предварительно согласовываются с президентом, заверил он: «Мы проконсультировались по этому поводу с Генпрокуратурой, направили текстовку в государственно-правовое управление президента, получили по текстовке понимание и дождались реакции президента».
Заместитель генпрокурора Николай Винниченко заявил, что его ведомство безусловно поддерживает идею отказа от согласования региональных прокуроров с местными властями и с Генпрокуратурой это предложение обсуждалось. Не согласен Винниченко и с выводом о снижении гарантий независимости генпрокурора: «Как минимум генпрокурор подчиняется закону. Он подотчетен Совету Федерации и, как вы прекрасно знаете, ежегодно представляет [Совету Федерации] отчетный доклад о результатах деятельности Генпрокуратуры».
Клишас в связи с этим напомнил, что обязанность генпрокурора отчитываться перед Советом Федерации тоже предложено закрепить в Конституции. Это будет предусмотрено уже не просто законом о прокуратуре, как сейчас, а станет конституционным полномочием верхней палаты – «так будет выстроен этот баланс», объяснил председатель комитета.
Процесс принятия поправок в Конституцию четко и детально регламентирован в Основном законе, напоминает адвокат и бывший депутат Госдумы Сергей Попов. И с этой точки зрения модификация властями порядка, утвержденного волей народа как суверена и источника власти, выглядит неоднозначно, замечает он. В числе таких «модифицированных» элементов – рабочая группа, статус которой совершенно непонятен. Если бы законопроект обсуждали там до внесения в Госдуму, вопросов бы не было, но на каком основании группа обсуждает законопроект, уже внесенный в Госдуму, непонятно, недоумевает эксперт. Он напоминает, что процесс принятия поправок в Конституцию предусматривает их обсуждение и принятие исключительно Госдумой, Советом Федерации и региональными парламентами. Установленный Конституцией порядок вступления поправок в силу не предусматривает всероссийского голосования, отмечает Попов: «В связи с этим встает вопрос о статусе поправок: если через несколько лет будут принимать поправки к этим поправкам, необходимо ли будет снова проводить всероссийское голосование или достаточно будет выполнить указанный в Конституции порядок?».