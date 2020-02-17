Кремль, Госдума и СФ ответили на жалобу незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Обе заявительницы летом 2019 г. выдвинулись в Мосгордуму от «Яблока», но, как и еще почти два десятка оппозиционных кандидатов, получили отказ в регистрации и обжаловали его во всех инстанциях, включая Центризбирком (ЦИК). После подтверждения ЦИК решений нижестоящих комиссий суды отказались проверять постановления избиркомов со ссылкой на то, что заявительницы пропустили 10-дневный срок обращения. Но этот срок суды отсчитывали не с момента вынесения решения ЦИК, а с даты отказа окружной избирательной комиссии.