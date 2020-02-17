Что известно о новом претенденте на место Ангелы Меркель
Фридрих Мерц давно метит на место Ангелы Меркель – и сейчас звезды встали удачно: протеже Меркель решила отказаться от руководства партией. На прошлой неделе Аннегрет Крамп-Карренбауэр шокировала Германию, объявив, что не станет баллотироваться на пост канцлера на следующих выборах и уйдет в отставку с поста лидера ХДС, проработав всего 14 месяцев.
Мерц считается одним из основных претендентов ей на смену. «Он блестящий оратор, отлично анализирует происходящее, он опытен и отличается сильной харизмой. Перед кем бы он ни выступал – яблоку негде упасть», – рассказывал FT один из его сторонников. «Мерц похож на нежить. Это зомби, который месяцами бродил по территории ХДС. Он слишком большой аутсайдер, чтобы преуспеть», – считает его оппонент.
Мерца не впервые сравнивают с зомби. 20 лет назад он был одним из самых узнаваемых политиков Германии и серьезным конкурентом Меркель. Но проиграл и ушел с политической сцены ради карьеры наемного сотрудника. Надо сказать, весьма успешной. Как выяснилось, Мерц – мультимиллионер (сам он пытался скрыть этот факт). Это плохо и может ой как не понравиться немцам, предупреждает Deutsche Welle.