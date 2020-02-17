Что известно о новом претенденте на место Ангелы Меркель

Мерца не впервые сравнивают с зомби. 20 лет назад он был одним из самых узнаваемых политиков Германии и серьезным конкурентом Меркель. Но проиграл и ушел с политической сцены ради карьеры наемного сотрудника. Надо сказать, весьма успешной. Как выяснилось, Мерц – мультимиллионер (сам он пытался скрыть этот факт). Это плохо и может ой как не понравиться немцам, предупреждает Deutsche Welle.