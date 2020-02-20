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Количество уголовных дел против бизнеса резко выросло

Их число увеличилось более чем на треть, несмотря на призывы перестать «кошмарить бизнес»
Анастасия Корня Светлана Бочарова Алексей Никольский
Дело основателя Baring Vostok Майкла Калви стало в 2019 г. одним из самых резонансных /Максим Стулов / Ведомости

Объявленный властями курс на гуманизацию уголовного преследования предпринимателей обернулся резким ростом количества дел об экономических преступлениях. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он ссылается на сводные данные Следственного комитета (СКР), МВД и ФСБ за 2019 г., из которых следует, что по статьям 159–159.6, 160, 165, а также по статьям главы 22 Уголовного кодекса (УК) России было зарегистрировано 317 627 преступлений – на 37% больше, чем годом ранее. Львиная доля всех дел (80%) возбуждена по так называемым резиновым статьям 159–159.6 УК, которые позволяют правоохранительным органам квалифицировать любое неисполнение договорных обязательств как мошенничество. Не все из обвиняемых по ним предприниматели, однако чаще всего им инкриминируют именно мошенничество.

Титов заявил, что положение дел в области уголовного преследования бизнесменов вызывает у него «двойственное ощущение». С одной стороны, чувствуется некоторое «потепление»: в уголовное законодательство внесены изменения, направленные на его либерализацию, а председатель Верховного суда выступил с важными инициативами – в частности, о передаче дел о предпринимательских преступлениях в компетенцию суда присяжных. А прокуратура в судах все чаще не поддерживает чрезмерно жесткую меру пресечения в виде ареста и все чаще возвращает следствию «высосанные из пальца» дела. Суды же сразу по нескольким резонансным делам вынесли гораздо более мягкие приговоры, чем просило обвинение, было даже несколько оправдательных приговоров. Но при всем этом количество уголовных дел против бизнеса все равно продолжает расти.

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