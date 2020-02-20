Количество уголовных дел против бизнеса резко выросло

Титов заявил, что положение дел в области уголовного преследования бизнесменов вызывает у него «двойственное ощущение». С одной стороны, чувствуется некоторое «потепление»: в уголовное законодательство внесены изменения, направленные на его либерализацию, а председатель Верховного суда выступил с важными инициативами – в частности, о передаче дел о предпринимательских преступлениях в компетенцию суда присяжных. А прокуратура в судах все чаще не поддерживает чрезмерно жесткую меру пресечения в виде ареста и все чаще возвращает следствию «высосанные из пальца» дела. Суды же сразу по нескольким резонансным делам вынесли гораздо более мягкие приговоры, чем просило обвинение, было даже несколько оправдательных приговоров. Но при всем этом количество уголовных дел против бизнеса все равно продолжает расти.