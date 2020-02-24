США ищут предлог для выхода из последнего ядерного договора с Россией

К заключению советско-американских, а затем и российско-американских договоров о контроле над вооружениями привело достаточно уникальное сочетание исторических факторов – и в первую очередь заинтересованность в них военно-политического истеблишмента США, продолжает Макиенко. Поскольку требования, которые выдвинул Эспер, означают неминуемую ликвидацию последнего двустороннего договора – СНВ-3, России уже сейчас следует готовиться существовать в обстановке, когда формального контроля над стратегическими вооружениями не будет, предупреждает эксперт. В этой ситуации следует вести достаточно тонкую военно-техническую политику, чтобы не провоцировать ненужную гонку вооружений, тем более что у США пока не наблюдается желания укреплять сотрудничество с Китаем в области стратегической стабильности и искать некие неформальные механизмы доверия. Кроме того, Москве следует быть готовой к последующему обрушению и международных договоров в области ядерных вооружений, а именно ДНЯО и Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний, заключает Макиенко.