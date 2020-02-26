Одобрение российской внешней политики в мире выросло

Российская внешняя политика в 2019 г. получила большее одобрение в мире, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные исследования «Конец года», которое ежегодно проводит Gallup International и его представитель в России, холдинг «Ромир». В опросе участвовало около 50 000 человек более чем из 50 стран мира. Почти половина из них (49%) считает, что российская внешняя политика дестабилизирует обстановку в мире – в 2018 г. этот показатель составил 52%. Около трети респондентов (32%, на 5 п. п. больше, чем в 2018 г.), напротив, назвали влияние России стабилизирующим. Самой большой поддержкой российский внешнеполитический курс пользуется в Казахстане (79% позитивных оценок), Вьетнаме (73%) и Сербии (68%). Меньше всего в положительное влияние России верят жители Финляндии (4%), Японии (5%) и США (6%). В целом индекс одобрения российской внешней политики (разница между позитивными и негативными оценками) вырос с -25 до -17 п. п.