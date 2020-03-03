Половину подписей на выборах можно будет собирать в электронном виде
Кандидаты и партии на выборах разного уровня смогут собирать часть подписей избирателей в свою поддержку через портал «Госуслуги». Такие поправки в закон о гарантиях избирательных прав внесли в Госдуму в понедельник вечером депутаты-единороссы Ольга Савастьянова, Дмитрий Ламейкин и Ирина Марьяш, а также Михаил Емельянов («Справедливая Россия»). В электронном виде может быть собрано не более половины от общего числа подписей, требующихся для регистрации.
Депутаты также предлагают, чтобы избиратели лично вносили в подписные листы не только дату и подпись, как сейчас, но и свои фамилию, имя и отчество. А избиркомы «в целях исключения ошибок» должны будут утверждать образец заполнения подписного листа в части, касающейся указания должности выборного лица, наименования органа власти, названия региона или муниципалитета. Эти изменения призваны обеспечить права кандидатов и помешать фальсификациям, говорится в пояснительной записке.