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Половину подписей на выборах можно будет собирать в электронном виде

Но проблему снятия независимых кандидатов избиркомами это не решит, считает эксперт
Елена Мухаметшина Анастасия Корня
Сбор подписей на выборах может упроститься, но это вряд ли облегчит жизнь оппозиции /Андрей Гордеев / Ведомости

Кандидаты и партии на выборах разного уровня смогут собирать часть подписей избирателей в свою поддержку через портал «Гос­услуги». Такие поправки в закон о гарантиях избирательных прав внесли в Госдуму в понедельник вечером депутаты-единороссы Ольга Савастьянова, Дмитрий Ламейкин и Ирина Марьяш, а также Михаил Емельянов («Справедливая Россия»). В электронном виде может быть собрано не более половины от общего числа подписей, требующихся для регистрации.

Депутаты также предлагают, чтобы избиратели лично вносили в подписные листы не только дату и подпись, как сейчас, но и свои фамилию, имя и отчество. А избиркомы «в целях исключения ошибок» должны будут утверждать образец заполнения подписного листа в части, касающейся указания должности выборного лица, наименования органа власти, названия региона или муниципалитета. Эти изменения призваны обеспечить права кандидатов и помешать фальсификациям, говорится в пояснительной записке.

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