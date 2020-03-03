Половину подписей на выборах можно будет собирать в электронном виде

Кандидаты и партии на выборах разного уровня смогут собирать часть подписей избирателей в свою поддержку через портал «Гос­услуги». Такие поправки в закон о гарантиях избирательных прав внесли в Госдуму в понедельник вечером депутаты-единороссы Ольга Савастьянова, Дмитрий Ламейкин и Ирина Марьяш, а также Михаил Емельянов («Справедливая Россия»). В электронном виде может быть собрано не более половины от общего числа подписей, требующихся для регистрации.