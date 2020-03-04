В США сменился фаворит президентской гонки у демократов

На первых партийных собраниях в Неваде и Нью-Гэмпшире, прошедших в начале февраля, Байден был в числе аутсайдеров. Однако бывший вице-премьер выдвинулся на второе место на праймериз в Нью-Гэмпшире 22 февраля. Спустя неделю Байден опередил Сандерса в Южной Каролине с отрывом в 29,4 п. п. Перед «супервторником» кандидатуру Байдена публично одобрили его бывшие соперники – бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич и сенатор от Миннесоты Эми Клобушар. Оба кандидата сошли с президентской гонки. Сандерс, представляющий левое крыло демократов, заявил, что объединение сил вокруг Байдена – это маневр политического и корпоративного истеблишмента партии. «Им очень страшно, что рабочий класс встает с колен», – сказал он в понедельник (цитата по CNN).