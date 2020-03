В США сменился фаворит президентской гонки у демократов

«Супервторник» в США привел к смене фаворита президентской гонки от демократической партии. По расчетам The New York Times, Bloomberg и The Washington Post лидером по числу делегатов на съезде демпартии в июле, где будет выбран кандидат от демократов на участие в выборах, стал бывший вице-президент Джо Байден.