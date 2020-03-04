В США сменился фаворит президентской гонки у демократов
«Супервторник» в США привел к смене фаворита президентской гонки от демократической партии. По расчетам The New York Times, Bloomberg и The Washington Post лидером по числу делегатов на съезде демпартии в июле, где будет выбран кандидат от демократов на участие в выборах, стал бывший вице-президент Джо Байден.
Он опередил сенатора Берни Сандерса. По расчетам The New York Times, по итогам «супервторника» у Байдена будет 670 голосов делегатов против 589 у Сандерса. Идущий на третьем месте Майкл Блумберг заметно отстает – у него всего 104 ожидаемых голоса.
2 марта праймериз прошли в 14 американских штатах, на которых приходится около трети всех голосов делегатов. На момент публикации Байден одержал победу в 9 штатах, включая Техас, и предварительно лидирует в штате Мэн. Сандерс одержал победу в Юте и Колорадо, а также в Вермонте, который он представляет в сенате. Associated Press на основании подсчетов ожидает, что Сандерс также победит в Калифорнии, этот штат с самым большим количеством выборщиков. Блумбергу удалось занять территориальное лидерство только в Американском Самоа – зарубежной территории США на 350 избирателей.
На первых партийных собраниях в Неваде и Нью-Гэмпшире, прошедших в начале февраля, Байден был в числе аутсайдеров. Однако бывший вице-премьер выдвинулся на второе место на праймериз в Нью-Гэмпшире 22 февраля. Спустя неделю Байден опередил Сандерса в Южной Каролине с отрывом в 29,4 п. п. Перед «супервторником» кандидатуру Байдена публично одобрили его бывшие соперники – бывший мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич и сенатор от Миннесоты Эми Клобушар. Оба кандидата сошли с президентской гонки. Сандерс, представляющий левое крыло демократов, заявил, что объединение сил вокруг Байдена – это маневр политического и корпоративного истеблишмента партии. «Им очень страшно, что рабочий класс встает с колен», – сказал он в понедельник (цитата по CNN).
Президент США Дональд Трамп, идущий на выборы от республиканской партии без внутрипартийной конкуренции, уже успел вступить в конфликт с Джо Байденом и его сыном Хантером – бывшим членом совета директоров украинской нефтегазовой компании Burisma Holdings. В июле 2019 г. Трамп в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским намекнул, что желает расследования в отношении Джо и Хантера Байдена. Разговор стал причиной попытки импичмента Трампа. Одна из статей обвинения, представленных спикером палаты представителей Нэнси Пелоси, гласила, что Трамп воспользовался своим положением, чтобы оказать давление на политического соперника.
Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг пропустил ранние партийные собрания, и для него супервторничные праймериз стали первыми. В конце прошлой недели размер средств, потраченных им на одну лишь политическую рекламу, превысил $500 млн – в 10 раз больше, чем у Сандерса, и в 35 раз больше Байдена.
«Если вы не слышали [мои слоганы], то я зря потратил огромную кучу денег», – приводит радио NPR слова Блумберга, сказанные им в минувшие выходные в Теннеси. В «супервторник» миллиардера опередили не только Байден с Сандерсом, но и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. При этом ей не удалось достичь лидерства даже в «домашнем» штате: сенатор набрала 9 голосов делегатов против 42 у Байдена и Сандерса вместе взятых.