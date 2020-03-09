Зачем Владимиру Зеленскому новый премьер-министр

От ритейлера до премьера

Денису Шмыгалю 44 года. Он получил диплом инженера-экономиста в Национальном университете «Львовская политехника», а в 1995–2009 гг. построил успешную карьеру в бизнесе. Начал с менеджера сети магазинов «О’кей», затем на Львовском автобусном заводе, где начал бухгалтером, а в итоге дорос до директора по экономико-стратегическому развитию. Работал топ-менеджером в частных компаниях, в том числе в фирме своего тестя, занимавшейся разработками в области оптической физики.

В 2009 г. Шмыгаль попробовал силы на госслужбе и довольно быстро возглавил главное управление экономики Львовской областной госадминистрации. Тогдашний президент Виктор Янукович своим указом включил его в кадровый резерв «Новая элита нации».

Шмыгаль не раз ездил учиться за рубеж. «Это были месячные курсы в разных странах, которые давали понимание, как работает государственный аппарат, региональное управление. Я прошел такое обучение в Канаде, Германии, Финляндии и др., – рассказывал он газете «Галицкий корреспондент» после назначения председателем Ивано-Франковской областной госадминистрации. – Был в учебных целях в Грузии, изучал именно их реформы, это был интересный кейс. Мой взгляд на то, как власть должна работать здесь, строится на канадско-немецкой модели – она мне нравится: простая, прозрачная и эффективная».

В 2011 г. Шмыгаль сделал перерыв в госслужбе, чтобы возглавить правление общественной организации «Институт регионального развития». Но уже в следующем году вернулся в областную госадминистрацию. В 2014 г. поработал помощником-консультантом народного депутата Украины Романа Чернеги (от партии «УДАР Виталия Кличко») и решил сам баллотироваться в Верховную раду. Он выдвигался по одномандатному округу и занял последнее (12-е) место с 0,16% голосов. Пытался попасть в Львовский областной совет по мажоритарной системе от партии «Народный контроль», но опять потерпел неудачу.

При Порошенко Шмыгаля назначили замначальника главного управления министерства доходов и сборов Львовской области. По словам источников интернет-издания «Страна.ua», он метил в кресло главного областного налоговика, но назначения не последовало. После этого Шмыгаль ушел в бизнес.

Работу премьер-министра Шмыгаль начал с конфуза. Представляя в среду 4 марта кандидатов в кабинет министров, забыл упомянуть единственную женщину – министра социальной политики Марину Лазебную. Он чуть не ушел с трибуны – пришлось депутатам и самому президенту Зеленскому выкрикивать с мест подсказку, передавал из зала корреспондент «Украинской правды».