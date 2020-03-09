Россия и Турция начинают совместное патрулирование в сирийском Идлибе
На этой неделе подразделения российской военной полиции и турецкие военнослужащие начнут совместное патрулирование стратегически важной сирийской автотрассы М-4 (Латакия – Алеппо). Стороны уже начали обсуждать договоренности по созданию безопасной зоны вдоль этой трассы, заявил 7 марта турецкий министр обороны Хулуси Акар в ходе посещения штаба 2-й общевойсковой армии в провинции Хатай (граничит с сирийским Идлибом). По словам человека, близкого к Минобороны России, патрулирование по маршруту от населенного пункта Трумба, расположенного в 2 км от Саракиба, до точки Айн-эль-Хавра должно начаться не позднее 15 марта, а все детали — например, количественный состав патрулей — предстоит согласовать во время межведомственных консультаций, которые стартуют во вторник в Анкаре.
Совместное патрулирование трассы М-4 является одним из основных пунктов соглашения, достигнутого 5 марта на личных переговорах президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Это наиболее действенный формат для того, чтобы избежать прямой конфронтации турецких и сирийских войск, считает собеседник «Ведомостей», близкий к Минобороны России.
В прошлом месяце отношения между Анкарой и Дамаском обострились до предела. 27 февраля боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) начали наступать на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь, в результате пострадали турецкие военные, хотя в этом районе они располагаться были не должны. Погибли 36 турецких военнослужащих, более 30 человек получили ранения. В ответ турецкие власти объявили о начале новой военной операции на северо-западе Сирии — «Весенний щит». Частично стабилизировать обстановку удалось только после переговоров на высшем уровне: Турция, Россия и, как следствие, Сирия согласились ввести режим прекращения огня в Идлибе. Все стороны конфликта, за исключением боевиков из Идлиба, его соблюдают, но, как показывает практика, это крайне хрупкая ситуация, утверждает военный собеседник «Ведомостей»: достаточно одной серьезной провокации, чтобы стороны вернулись к боевым действиям. Пока же активность боевиков в Идлибе снизилась, что «свидетельствует о проведенной Турцией разъяснительной работе», говорит он.
В Анкаре, впрочем, пока не собираются отказываться от силового пути разрешения кризиса: из Турции в Идлиб продолжают прибывать колонны со снабжением и военной техникой, а на боевом дежурстве в воздушном пространстве находится несколько беспилотников. 7 марта министр Акар заявил, что турецкая армия «готова нанести самый сокрушительный удар в ответ на атаки и обстрелы частей, дислоцированных в Сирии, а также в районах наблюдательных пунктов». На следующий день своего подчиненного фактически поддержал и Эрдоган, сказавший, что Турция оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии ради достижения целей операции «Весенний щит», «если Москва не выполнит свои обязательства». Подобные заявления рассчитаны на внутреннюю аудиторию и слабо коррелируют с реально обсуждаемой повесткой, отмечает российский дипломатический источник «Ведомостей».