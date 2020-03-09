Россия и Турция начинают совместное патрулирование в сирийском Идлибе

В прошлом месяце отношения между Анкарой и Дамаском обострились до предела. 27 февраля боевики группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России) начали наступать на позиции сирийской армии. Правительственные войска открыли ответный огонь, в результате пострадали турецкие военные, хотя в этом районе они располагаться были не должны. Погибли 36 турецких военнослужащих, более 30 человек получили ранения. В ответ турецкие власти объявили о начале новой военной операции на северо-западе Сирии — «Весенний щит». Частично стабилизировать обстановку удалось только после переговоров на высшем уровне: Турция, Россия и, как следствие, Сирия согласились ввести режим прекращения огня в Идлибе. Все стороны конфликта, за исключением боевиков из Идлиба, его соблюдают, но, как показывает практика, это крайне хрупкая ситуация, утверждает военный собеседник «Ведомостей»: достаточно одной серьезной провокации, чтобы стороны вернулись к боевым действиям. Пока же активность боевиков в Идлибе снизилась, что «свидетельствует о проведенной Турцией разъяснительной работе», говорит он.