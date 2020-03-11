В двух ракетах-носителях «Протон-М» найдены некондиционные болты
Первый в 2020 г. пуск ракеты «Протон-М» перенесен с конца марта на конец мая. Причиной этого, как сообщил «РИА Новости» во вторник гендиректор Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) им. Хруничева Алексей Варочко, стало несоответствие комплектующих необходимым параметрам. Чтобы выполнить контракт по запуску на геостационарную орбиту двух телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» (заказчик – ФГУП «Космическая связь»), было принято решение о замене дефектованных элементов.
Как рассказал «Ведомостям» источник, близкий к руководству ГКНПЦ, дефекты были обнаружены на двух «Протонах», собранных в 2015–2016 гг.: первая ракета предназначалась для запуска двух «Экспрессов», а вторая – для июльского запуска важнейшей российско-европейской научной миссии ExoMars-2020 к Марсу. На обеих ракетах были обнаружены проблемы с болтами, используемыми во внутреннем крепеже элементов «Протона», говорит собеседник, по результатам дефектации выяснилось, что они были перекалены на производстве, что негативно сказалось на их прочности. Обе ракеты будут доработаны на «Байконуре», подтверждает человек, близкий к госкорпорации «Роскосмос». На устранение неисправностей требуется примерно 45 дней, поэтому пуск «Протона» с аппаратом к Марсу должен состояться по графику.
Для ГКНПЦ вопрос контроля качества долгие годы являлся больным местом. В 2016 г. на Воронежском механическом заводе, входившем тогда в ГКНПЦ, было обнаружено использование неправильного припоя при изготовлении двигателей ракеты и более 70 двигателей было отправлено на переборку, а пуски «Протона» прервались почти на год. После этого ЧП страховые компании резко подняли цены на свои услуги, ГКНПЦ лишился рынка и оказался в тяжелом финансовом кризисе. В 2019 г. «Роскосмос» решил потратить до 2022 г. более 450 млн руб. на контроль качества с помощью инспекций на предприятиях и многоступенчатой проверки поставляемых материалов и комплектующих. Это и помогло избежать сейчас неприятных последствий, говорит источник «Ведомостей», близкий к ГКНПЦ.