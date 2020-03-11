В двух ракетах-носителях «Протон-М» найдены некондиционные болты

Для ГКНПЦ вопрос контроля качества долгие годы являлся больным местом. В 2016 г. на Воронежском механическом заводе, входившем тогда в ГКНПЦ, было обнаружено использование неправильного припоя при изготовлении двигателей ракеты и более 70 двигателей было отправлено на переборку, а пуски «Протона» прервались почти на год. После этого ЧП страховые компании резко подняли цены на свои услуги, ГКНПЦ лишился рынка и оказался в тяжелом финансовом кризисе. В 2019 г. «Роскосмос» решил потратить до 2022 г. более 450 млн руб. на контроль качества с помощью инспекций на предприятиях и многоступенчатой проверки поставляемых материалов и комплектующих. Это и помогло избежать сейчас неприятных последствий, говорит источник «Ведомостей», близкий к ГКНПЦ.