ВОЗ надеется сдержать эпидемию коронавируса

Младший брат Тедроса Аданома Гебреисуса умер в четыре года. Когда Гебреисус стал учиться медицине, он осознал: скорее всего, брата убила корь. «Я не смирился с этим даже сейчас», – сетует он на несправедливость: против кори есть прививка, болезнь умеют лечить... Но дети умирают от нее просто потому, что родились не в той стране: в случае с Гебреисусом – в Эфиопии.