ВОЗ надеется сдержать эпидемию коронавируса
Младший брат Тедроса Аданома Гебреисуса умер в четыре года. Когда Гебреисус стал учиться медицине, он осознал: скорее всего, брата убила корь. «Я не смирился с этим даже сейчас», – сетует он на несправедливость: против кори есть прививка, болезнь умеют лечить... Но дети умирают от нее просто потому, что родились не в той стране: в случае с Гебреисусом – в Эфиопии.
Тот случай определил его карьеру. Сначала он стал министром здравоохранения Эфиопии и перекроил систему медицинской помощи. А в 2017 г. оказался первым африканцем, возглавившим Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Главной идеей избирательной кампании было всеобщее медицинское страхование, и Гебреисус хотел обеспечить им минимум еще 1 млрд людей на Земле. Он думал прославиться как спаситель миллионов жизней, борец с малярией, пневмонией у детей, ВИЧ, корью. Он работает над внедрением массовой диагностики рака шейки матки на ранних этапах и снижением доли трансжиров в рационе.
Но сначала его имя упоминали в новостях из-за скандала с шикарной жизнью чиновников ВОЗ. Потом из-за новой вспышки лихорадки Эбола. А оценивать деятельность Гебреисуса, видимо, будут по тому, как человечество справится с коронавирусом. Предугадать эту оценку невозможно.
Когда в 2009 г. начиналась история со свиным гриппом, Маргарет Чен, предшественницу Гебреисуса, ругали за медлительность, напоминает ВВС. Когда ажиотаж вокруг гриппа прошел – за сгущение красок и совет государствам потратить миллионы долларов на лекарства, оказавшиеся на деле ненужными. Вот и Гебреисуса сейчас кто-то ругает за то, что он никак не объявит о пандемии, а кто-то – за излишнее нагнетание обстановки, которое бьет по мировой экономике.
Как грустно шутят в штаб-квартире ВОЗ, выбивался ты из сил или лежал на диване – итог один: тебя все равно станут проклинать. Петиция за отставку Гебреисуса на Change.org набрала уже более 450 000 голосов.
Стальной скромник
Очаровательный и скромный – так отзывались о Гебреисусе журналисты после назначения. На его лице неизменная улыбка, он обычно расслаблен, его голос так тих, что собеседники не всегда могут расслышать. Гебреисуса постоянно узнают на улице, просят сфотографироваться или просто пожать руку – а он не в силах отказать, даже если опаздывает на следующую встречу, рассказывал после знакомства с ним журналист Time.
Гебреисус очень эмоциональный человек, трогательные истории рассказывает буквально со слезами на глазах. Как, например, на международном саммите по здравоохранению в 2018 г., когда он вспоминал 13-летнего мальчика, которому незадолго до этого сделали операцию на сердце в кардиологической клинике в Судане – в ней лечат бесплатно. «Без этой операции он не прожил бы и нескольких лет», – расчувствовался глава ВОЗ.
Но это обманчивое впечатление, Гебреисус куда жестче, чем кажется, пишет ВВС: прежде чем возглавить ВОЗ, он сделал карьеру в правительстве Эфиопии, что скромнику не под силу. Просто такой у него стиль, который, кстати, хорошо характеризует история годичной давности.