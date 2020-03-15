Конституционный суд начал экстренную проверку поправок в Конституцию

Президент Владимир Путин подписал 14 марта закон об изменении Конституции, и в тот же день Конституционный суд (КС) начал экстренное заседание для проверки поправок. Оно проходит в закрытом режиме: в деле нет сторон-участниц, которым нужно обеспечить гласность и состязательность, разъяснила пресс-служба суда. По ее информации, заключение КС будет вынесено в установленный семидневный срок, после чего незамедлительно направлено президенту и опубликовано на официальном портале суда. По данным BBC, в заседании не участвует судья Константин Арановский, который в декабре 2019 г. в своем мнении по одному из дел выступил против закрепленного новыми поправками признания Россией правопреемства в отношении СССР. 12 марта председатель КС Валерий Зорькин говорил, что Арановский находится на больничном. Официально о числе судей, принявших участие в заседании, не сообщается.