Пандемия привела к отмене запусков с французского космодрома «Куру»
Пандемия коронавируса впервые привела к массовому переносу космических пусков. Как говорится в сообщении от 16 марта компании Arianespace, являющейся оператором космодрома «Куру» (Французская Гвиана), из-за распространения вируса вся текущая подготовка к пускам ракет из Гвианского космического центра (ГКЦ) приостановлена. «Она возобновится, как только позволят санитарные условия», – сказал представитель Arianespace. Он добавил, что Французское космическое агентство и все компании, участвующие в работе центра, «контролируют операции по переводу пусковых установок и спутников в безопасный режим ожидания». Представитель госкорпорации «Роскосмос» (специалисты подконтрольных ему предприятий работают на «Куру») назвал данное решение «исключительной мерой» ради защиты здоровья сотрудников и местного населения.
Введенные ограничения прямым образом скажутся на выполнении пусковой программы с «Куру», говорит топ-менеджер одного из предприятий космической промышленности, но иных вариантов нет: ограничения, введенные правительством Франции для борьбы с коронавирусом, распространяются и на Французскую Гвиану, тем более что там уже был зафиксирован случай инфицирования коронавирусом. По информации «РИА Новости», перенос пусков коснется запланированного на 24 марта старта европейской ракеты Vega с группой спутников, а также пуска российского носителя «Союз-СТ-А» с эмиратским аппаратом оптической разведки Falcon Eye-2, намечавшегося на 14 апреля. Эти данные «Ведомостям» подтвердил источник, близкий к «Роскосмосу». Более того, будет также передвинут и майский пуск другого «Союза-СТ», говорит собеседник: тогда на орбиту планировалось запустить французский спутник оптико-электронной разведки CSO-2. Все специалисты, готовившие старты «Союза», законсервируют ракеты и разгонные блоки «Фрегат», после чего вернутся в Россию, где в обязательном порядке пройдут 14-дневный карантин.
Сложившаяся ситуация крайне неприятна для российской космической отрасли, признает топ-менеджер предприятия, входящего в госкорпорацию. Дело не только в переносе пусков, что повлечет за собой увеличение пусковой нагрузки на персонал космодрома и ответственных лиц после расконсервации «Куру», но и в возможной потере одного из двух разгонных блоков «Фрегат-МТ», находящихся на космодроме. Изначально первый «разгонник» предназначался для запуска Falcon Eye-2 в феврале, однако в ходе его подготовки к пуску возникли технические проблемы и пуск «Союза-СТ» был перенесен вправо. Российские специалисты предлагали решить техническую проблему на месте, однако заказчик – космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов – настоял на замене «Фрегата». Тогда специалисты взяли аналогичный разгонный блок, предназначавшийся для более позднего запуска CSO-2: предполагалось, что после доставки арабского спутника-разведчика у них будет достаточно времени для его ремонта. При этом первый «Фрегат-МТ», на котором вскрылись проблемы, все это время находился в заправленном состоянии. Полностью слить топливо для его транспортировки на предприятие-изготовитель – НПО имени Лавочкина – не удастся из-за технических особенностей, говорит человек из космической промышленности, а повторная заправка и вовсе невозможна. Технические неполадки с электроникой придется решать на месте, полагает он: «разгонник» может находиться в заправленном состоянии около полугода, т. е. в данном случае – до конца августа. И если до этого времени пуск не состоится, то «Роскосмос» будет вынужден закупить новый блок стоимостью около 600 млн руб. По словам человека, близкого к госкорпорации, эта ситуация относится к разряду форс-мажорной, поэтому есть шанс договориться о какой-либо компенсации со стороны страховщиков.
Пусковая программа на космодромах «Байконур» и «Плесецк» пока изменений не претерпела, говорит человек на одном из космодромов. Однако на «Байконуре» в преддверии пилотируемого пуска предприняты меры повышенной безопасности, связанные с ограничением числа лиц, присутствующих на космодроме: там остаются исключительно специалисты, задействованные в предстартовых и пусковых операциях. 9 апреля с «Байконура» планируется запуск пилотируемого корабля «Союз» к МСК, ранее, 6 марта, – запуск спутника «Глонасс» с космодрома в Плесецке и 21 марта – космических аппаратов компании OneWeb с «Байконура».