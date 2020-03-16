Пандемия привела к отмене запусков с французского космодрома «Куру»

Сложившаяся ситуация крайне неприятна для российской космической отрасли, признает топ-менеджер предприятия, входящего в госкорпорацию. Дело не только в переносе пусков, что повлечет за собой увеличение пусковой нагрузки на персонал космодрома и ответственных лиц после расконсервации «Куру», но и в возможной потере одного из двух разгонных блоков «Фрегат-МТ», находящихся на космодроме. Изначально первый «разгонник» предназначался для запуска Falcon Eye-2 в феврале, однако в ходе его подготовки к пуску возникли технические проблемы и пуск «Союза-СТ» был перенесен вправо. Российские специалисты предлагали решить техническую проблему на месте, однако заказчик – космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов – настоял на замене «Фрегата». Тогда специалисты взяли аналогичный разгонный блок, предназначавшийся для более позднего запуска CSO-2: предполагалось, что после доставки арабского спутника-разведчика у них будет достаточно времени для его ремонта. При этом первый «Фрегат-МТ», на котором вскрылись проблемы, все это время находился в заправленном состоянии. Полностью слить топливо для его транспортировки на предприятие-изготовитель – НПО имени Лавочкина – не удастся из-за технических особенностей, говорит человек из космической промышленности, а повторная заправка и вовсе невозможна. Технические неполадки с электроникой придется решать на месте, полагает он: «разгонник» может находиться в заправленном состоянии около полугода, т. е. в данном случае – до конца августа. И если до этого времени пуск не состоится, то «Роскосмос» будет вынужден закупить новый блок стоимостью около 600 млн руб. По словам человека, близкого к госкорпорации, эта ситуация относится к разряду форс-мажорной, поэтому есть шанс договориться о какой-либо компенсации со стороны страховщиков.