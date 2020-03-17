Европейские страны выбирают разные пути борьбы с коронавирусом

Европейские страны ужесточают меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции – режим чрезвычайного положения ввели в Италии, Франции, Испании, Венгрии, Словакии, Чехии и Сербии. Первыми об этой мере объявили власти Италии – главного европейского очага инфекции. На втором месте по количеству зараженных в Европе находится Испания. В связи с этим власти приняли решение о переносе местных выборов в Стране Басков и Галисии. Новые даты голосований пока неизвестны. А вот региональные и городские выборы в Великобритании, в том числе выборы мэра Лондона, британское руководство отложило на целый год. Под угрозой был и первый тур муниципальных выборов во Франции, однако он все же состоялся в воскресенье. На них была зафиксирована рекордно низкая явка, что привело к худшему результату партии президента Эмманюэля Макрона «Вперед, Республика!» с момента ее создания в 2017 г., отмечает Politico. Второй тур французские власти отложили на неопределенный срок.