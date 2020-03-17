Европейские страны выбирают разные пути борьбы с коронавирусом
Европейские страны ужесточают меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции – режим чрезвычайного положения ввели в Италии, Франции, Испании, Венгрии, Словакии, Чехии и Сербии. Первыми об этой мере объявили власти Италии – главного европейского очага инфекции. На втором месте по количеству зараженных в Европе находится Испания. В связи с этим власти приняли решение о переносе местных выборов в Стране Басков и Галисии. Новые даты голосований пока неизвестны. А вот региональные и городские выборы в Великобритании, в том числе выборы мэра Лондона, британское руководство отложило на целый год. Под угрозой был и первый тур муниципальных выборов во Франции, однако он все же состоялся в воскресенье. На них была зафиксирована рекордно низкая явка, что привело к худшему результату партии президента Эмманюэля Макрона «Вперед, Республика!» с момента ее создания в 2017 г., отмечает Politico. Второй тур французские власти отложили на неопределенный срок.
Руководство ЕС в понедельник объявило о частичном запрете на въезд в шенгенскую зону, который будет действовать 30 дней начиная со вторника. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее европейские чиновники осудили аналогичную меру, введенную в одностороннем порядке президентом США Дональдом Трампом. Некоторые страны также ввели ограничения на пересечение своих границ внутри ЕС. Это ставит под угрозу функционирование единого рынка сообщества, признала фон дер Ляйен. По ее словам, «необходимо действовать очень осторожно и, с одной стороны, использовать меры, ограничивающие социальные контакты и препятствующие дальнейшему распространению вируса, и в то же время не навредить единому экономическому пространству ЕС».