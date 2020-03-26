Как китайские и российские миллиардеры помогают в борьбе с пандемией

Президент Fuyao Glass Industry Group Цао Дэван пожертвовал 150 млн юаней (более $21 млн) одним из первых, но заметил: «Проверим, куда ушли мои деньги, всё до копеечки проверим, как погасим вспышку». Fuyao Glass – один из крупнейших производителей автомобильного стекла в мире. Когда в 2013 г. компания открыла свой первый в России завод в Калуге, Цао дал интервью «Ведомостям». В нем он подвел идеологическую базу под свою благотворительность: «В общей сложности мои пожертвования уже достигли $1 млрд. Я жертвую религиозным организациям (я буддист), на образование, на борьбу с бедностью... Деньги, которые я заработал, появились у меня благодаря реформам, затеянным правительством. Поэтому я чувствую потребность отдать часть этих денег обществу».