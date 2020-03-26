Как китайские и российские миллиардеры помогают в борьбе с пандемией
«Когда небо падает, его поддерживают те, кто выше ростом», – вспоминает китайскую народную мудрость журналистка Ли Юэлян в своем блоге на WeChat Official Accounts Platform. Как только в январе стало ясно, что новый коронавирус представляет серьезную угрозу, китайские технологические гиганты принялись жертвовать на борьбу с распространением 2019‑nCoV, как он первоначально назывался.
Суммы начинались от 100 млн юаней (около $14 млн) – столько дали производитель игр NetEase, онлайн-магазин Pinduoduo и соцсеть Kuaishou. Онлайн-ритейлер Meituan-Dianping выделил 200 млн юаней, поисковик Baidu – 300 млн юаней. В кампанию включились не только гиганты из технологического сектора – уже к концу января 800 компаний со всей страны пожертвовали в общей сложности 13 млрд юаней (около $1,8 млрд). 30 января, когда по всему миру еще не сметали из аптек медицинские маски, в аэропорту Уханя приземлился арендованный IT-холдингом Tencent самолет, в котором было 4,5 млн комплектов защитной одежды и 100 000 масок, закупленных в Великобритании и Японии. Эта молниеносно организованная поставка решила проблему нехватки средств защиты, уверяет блогерша. Alibaba Group воспользовалась налаженной логистикой по всему миру и тоже начала скупку медицинских товаров и поставку их в Ухань.
Всего лишь пепел
Президент Fuyao Glass Industry Group Цао Дэван пожертвовал 150 млн юаней (более $21 млн) одним из первых, но заметил: «Проверим, куда ушли мои деньги, всё до копеечки проверим, как погасим вспышку». Fuyao Glass – один из крупнейших производителей автомобильного стекла в мире. Когда в 2013 г. компания открыла свой первый в России завод в Калуге, Цао дал интервью «Ведомостям». В нем он подвел идеологическую базу под свою благотворительность: «В общей сложности мои пожертвования уже достигли $1 млрд. Я жертвую религиозным организациям (я буддист), на образование, на борьбу с бедностью... Деньги, которые я заработал, появились у меня благодаря реформам, затеянным правительством. Поэтому я чувствую потребность отдать часть этих денег обществу».