Как больной COVID-19 Борис Джонсон руководит страной
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон как-то сказал, что в фильме «Челюсти» его любимый герой – мэр Ларри Воун. Тот бросил вызов массовой истерии и отказался закрывать пляжи, когда акула стала нападать на отдыхающих. Ведь острову позарез нужны были «летние доллары», чтобы не рухнула экономика.
Джонсон до последнего отказывался переводить Великобританию на карантин и не боялся COVID-19. В начале марта он посетил больницу для зараженных коронавирусом и поздоровался со всеми за руку. Только 23 марта он объявил о трехнедельной изоляции, но продолжил проводить личные встречи, пожимать руки и игнорировать советы о личной безопасности, которые сам же публично зачитывал. В итоге 27 марта Джонсон стал жертвой вируса.
Джонсон терпеть не может играть по правилам и верит, что у него иммунитет от всего плохого. К его самым бесстыдным проступкам люди относились с терпимостью. На скандалы, фатальные для любого другого политика (от романов на стороне до невыполнения обещаний, данных избирателям), махали рукой со словами: «Борис есть Борис». Жаль только, что COVID-19 не знал об этой особенности Джонсона, злорадствует британская пресса.
Как изолировали Джонсона
В конституции Великобритании не сказано, кто заменит премьер-министра, если с ним что-то случится. Только 23 марта канцелярия премьера объявила, что в дублеры Джонсона выбран глава МИДа Доминик Рааб. Сам Джонсон шутливо назвал его «уполномоченным выжить» (Designated Survivor). Это не слово из лексикона британской политики, это явный американизм – так Джонсон дал понять, что услуги Рааба никогда не понадобятся, прокомментировала CNN. И впрямь – заболев, Джонсон отказался выпускать штурвал из рук.