Как больной COVID-19 Борис Джонсон руководит страной

Джонсон терпеть не может играть по правилам и верит, что у него иммунитет от всего плохого. К его самым бесстыдным проступкам люди относились с терпимостью. На скандалы, фатальные для любого другого политика (от романов на стороне до невыполнения обещаний, данных избирателям), махали рукой со словами: «Борис есть Борис». Жаль только, что COVID-19 не знал об этой особенности Джонсона, злорадствует британская пресса.