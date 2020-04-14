Коронавирус вынудил москвичей вспомнить о прописке

Коронавирус вынудил москвичей вспомнить о пропискеПолиция наказывает горожан, застигнутых на улице вдали от места постоянной регистрации
Московская полиция начала составлять протоколы за нарушение правил самоизоляции на горожан, проживающих не по месту регистрации и выходящих за покупками в ближайший к месту их фактического пребывания магазин. Правозащитники видят в этом серьезную проблему, правоохранители же объясняют такие случаи неопытностью отдельных полицейских или вызывающим поведением самих граждан.
11 апреля москвича Александра Ашарина, который вышел из дома в магазин, расположенный в соседнем здании, остановил наряд полиции. Как рассказал «Ведомостям» его брат Сергей Ашарин, полицейским не понравился тон разговора Александра (тот задавал вопросы о правомерности их действий), поэтому они, изъяв у гражданина паспорт, доставили его в отделение полиции, где на него был составлен протокол по ч. 2 ст. 3.18.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) Москвы («невыполнение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности, в том числе необеспечение режима самоизоляции», штраф до 4000 руб.).
Доказательством того, что Александр в нарушение установленных правил самоизоляции находился вдали от дома, полицейские сочли факт его прописки в другом округе Москвы, хотя фактически он, по словам брата, проживал рядом с тем местом, где его остановила полиция. Были в протоколе и другие нарушения – например, отсутствие свидетелей. По словам Сергея Ашарина, 20 апреля составленный протокол будет оспорен в Объединении административно-технических инспекций (именно ОАТИ занимается рассмотрением подобных нарушений), Александр также собирает справки из близлежащего детского сада и другие документы, которые докажут его проживание по фактическому месту жительства.
На москвичей начали составлять протоколы по ст. 3.18.1 КоАП Москвы за нахождение вдали от указанного в паспорте места регистрации, подтверждает адвокат «Агоры» Леонид Соловьев: по его словам, в штаб правозащитной организации обратились уже несколько человек с такой проблемой. Адвокат напоминает, что в указе мэра Сергея Собянина речь идет о запрете покидать именно «место проживания», но полицейские не всегда способны увидеть разницу. Теоретически доказательством факта проживания может стать договор аренды (если он имеется), любые другие документы, подтверждающие собственность, и даже документы об оплате коммунальных платежей, перечисляет Соловьев. Но что будет на практике – пока неизвестно, признается он, рассмотрение протоколов назначено на 20-е числа апреля.
До сих пор нарушителей режима самоизоляции в Москве штрафовали в основном по ч. 2 ст. 6.3 КоАП России, т. е. за невыполнение правил санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих. В электронной базе Мосгорсуда значится около двух десятков дел о штрафах по этой статье, а 13 апреля пресс-служба суда отчиталась о поступлении 10 новых протоколов.
Но это неправильно, убежден руководитель юридической службы «Апология протеста» Алексей Глухов: ч 2. ст. 6.3 предусматривает ответственность за нарушение предписания санитарного врача, т. е. карантина – если гражданина обязали его соблюдать. Ответственность же за невыполнение установленных властями правил поведения должна наступать по другой статье – ст. 20.6.1 КоАП России либо ст. 3.18.1 КоАП Москвы. Проблема в том, что до последнего времени сотрудники полиции просто не имели права составлять протоколы по ст. 20.6.1 – такое право было только у сотрудников МЧС и региональных чиновников, поясняет юрист. Поэтому, например, в Татарстане, где суды стали массово возвращать составленные по ст. 6.3 протоколы, в отделения полиции посадили чиновников, которые и оформляют нарушения по всем правилам.
Но теперь у московских полицейских появилась возможность применять региональное законодательство. По данным «Апологии протеста», уже изготовлены типовые бланки протоколов, где указано, что гражданин «покинул (а) место пребывания (проживания) в обстоятельствах, не относящихся к исключительным случаям», допустив тем самым нарушение требований п. 10.3 указа мэра Москвы, т. е. «совершил (а) правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст. 3.18.1 КоАП Москвы». Все это выявляет давно существующую проблему, говорит Глухов: люди снимают квартиру без договора и внезапно оказываются проживающими вдалеке от места регистрации, при этом они абсолютно не защищены и защитить себя никак не могут.
Руководитель пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова не ответила на вопрос «Ведомостей», согласны ли в мэрии с подобной трактовкой правоохранителями указа Собянина.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве также не ответили на запрос «Ведомостей». По словам сотрудника правоохранительных органов, если случаи штрафования лиц рядом с местом их фактического проживания как удалившихся с места их регистрации и были, они могли быть вызваны неопытностью сотрудников или вызывающим поведением самих оштрафованных. По мнению собеседника «Ведомостей», как только наладится система выдачи пропусков, эта проблема отпадет сама собой. Пока же полиция и Росгвардия нацелены не на ловлю отдельных пешеходов, а на профилактические беседы с ними, штрафовать же рекомендовано компании граждан, не соблюдающих правила социальной дистанции, ведущих себя вызывающе, проникающих за ограждение, пьяных и т. п. При этом полиция готовится с 15 апреля массово проверять и штрафовать граждан, не имеющих пропуска, при входе в метро, в наземном транспорте и тому подобных местах, добавляет собеседник.