Коронавирус вынудил москвичей вспомнить о прописке

В пресс-службе ГУ МВД по Москве также не ответили на запрос «Ведомостей». По словам сотрудника правоохранительных органов, если случаи штрафования лиц рядом с местом их фактического проживания как удалившихся с места их регистрации и были, они могли быть вызваны неопытностью сотрудников или вызывающим поведением самих оштрафованных. По мнению собеседника «Ведомостей», как только наладится система выдачи пропусков, эта проблема отпадет сама собой. Пока же полиция и Росгвардия нацелены не на ловлю отдельных пешеходов, а на профилактические беседы с ними, штрафовать же рекомендовано компании граждан, не соблюдающих правила социальной дистанции, ведущих себя вызывающе, проникающих за ограждение, пьяных и т. п. При этом полиция готовится с 15 апреля массово проверять и штрафовать граждан, не имеющих пропуска, при входе в метро, в наземном транспорте и тому подобных местах, добавляет собеседник.