Конкурирующие партии Израиля создали «чрезвычайное правительство»

В целом, по мнению Марьясиса, ситуация двоякая. С одной стороны, партии Нетаньяху и Ганца достаточно близки идеологически и многие члены «Ликуда» в свое время покинули партию и вошли в «Кахоль-лаван». С другой — здесь проблема не в самом союзе двух партий, а в том, что большинство политических лидеров Израиля не готовы сотрудничать с Нетаньяху. Дело в его личности, и, пока он остается у руля, эта проблема никуда не исчезнет. Сейчас она отошла на второй план под давлением внешних обстоятельств». Эти же обстоятельства — пандемия коронавируса — сподвигли Ганца отложить свои принципиальные разногласия с Нетаньяху, добавляет эксперт. Поэтому вряд ли этот союз будет устойчивым и долго продержится и говорить о преодолении системного кризиса пока рано, заключает Марьясис: «Хотя формально появление правительства национального единства говорит по крайней мере о снижении накала этого кризиса».