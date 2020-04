Конкурирующие партии Израиля создали «чрезвычайное правительство»

Для Нетаньяху было особенно важно получить в этом вопросе больше влияния, учитывая выдвинутые против него обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием, напоминает Associated Press (AP). «Компромисс по составу комиссии по назначению судей заключается в том, что всех ее членов выбрал Биби [Нетаньяху]. Ганц <...> просто позволил обвиняемому в преступлениях назначать судей, которые будут выносить решения по его делам», — приводит The Times of Israel (TOI) слова бывшего союзника Ганца, председателя партии «Еш атид» Яира Лапида.