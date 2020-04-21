Конкурирующие партии Израиля создали «чрезвычайное правительство»Премьером на ближайшие полтора года останется Биньямин Нетаньяху
В Израиле спустя полтора года после начала политического кризиса образована новая правящая коалиция. В нее вошли партия «Ликуд» действующего премьера Биньямина Нетаньяху и левоцентристский блок «Кахоль-лаван» Бени Ганца. Премьером в течение ближайших 18 месяцев останется Нетаньяху, затем его место займет Ганц.
Ни одни из трех выборов в кнессет (парламент) Израиля, прошедших за последний год, не выявили однозначного победителя. По итогам последних из них (2 марта) больше всего мест в парламенте — 36 из 120 — получила правящая партия «Ликуд». Тем не менее даже при традиционной поддержке религиозных и правых партий кандидатуру Нетаньяху на пост премьера выдвинули лишь 58 депутатов. «Кахоль-лаван» получил 33 мандата, но Ганцу удалось заручиться поддержкой парламентского большинства: за его кандидатуру проголосовал 61 депутат. Поэтому мандат на формирование правительства президент страны Реувен Ривлин вручил именно Ганцу. За отведенное на это законом время Ганц с задачей не справился, и на прошлой неделе Ривлин перепоручил ее всему составу кнессета. Однако к вечеру 20 апреля Ганцу и Нетаньяху неожиданно удалось договориться о создании «чрезвычайного правительства национального единства»: был урегулирован последний спорный вопрос — о составе комиссии по назначению судей.
Для Нетаньяху было особенно важно получить в этом вопросе больше влияния, учитывая выдвинутые против него обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием, напоминает Associated Press (AP). «Компромисс по составу комиссии по назначению судей заключается в том, что всех ее членов выбрал Биби [Нетаньяху]. Ганц <...> просто позволил обвиняемому в преступлениях назначать судей, которые будут выносить решения по его делам», — приводит The Times of Israel (TOI) слова бывшего союзника Ганца, председателя партии «Еш атид» Яира Лапида.
На протяжении последнего года Ганц подчеркивал, что ни за что не войдет в одно правительство с Нетаньяху, и пытался принять закон, запрещающий занимать должность премьера человеку, находящемуся под следствием. Тем не менее «Кахоль-лаван» все-таки стал частью правящей коалиции. «Мы не допустили четвертых выборов. Мы защитим демократию. Мы будем бороться с коронавирусом и позаботимся обо всех гражданах Израиля», — написал Ганц в своем Twitter. Это вызвало острую критику со стороны его политических союзников, пишет TOI. Так, представители Объединенного арабского списка, который с самого начала выдвигал Ганца на пост главы правительства, назвали его союз с Нетаньяху «пощечиной». Они опасаются, что новое правительство выполнит обещание Нетаньяху об аннексии Иорданской долины. «У Ганца не хватило смелости выиграть, и он предпочел согласиться на аннексию, расизм и коррупцию», — цитирует TOI главу списка Аймана Уду.
Видеть Нетаньяху на посту премьера не хотят не только политики, но и многие простые граждане Израиля. Вечером 19 апреля на площадь в Тель-Авиве вышло более 5000 человек: соблюдая меры против распространения коронавируса, участники акции «За спасение демократии» против политики Нетаньяху стояли на расстоянии 2 м друг от друга.
Израильские СМИ скептически оценивают перспективы новой коалиции. «Если соглашение подписано для того, чтобы избежать четвертых парламентских выборов в разгар пандемии коронавируса, то, возможно, оно и неплохое», — считает аналитик TOI Хавив Реттиг Гур. Но стоит копнуть чуть глубже, становится понятно, что в основе этого соглашения о «единстве» «глубокое недоверие между Ганцем и Нетаньяху, которое превращает новое правительство в двуглавую гидру, одновременно подвергающуюся противоположным импульсам», отмечает эксперт. Главной целью этого соглашения были взаимные обещания сторон, поясняет AP израильский политолог Авраам Дискин: «Кахоль-лавану» нужно было получить гарантии, что Нетаньяху не развалит правительство до того, как Ганц станет премьером. Для Нетаньяху принципиальное значение имело то, что он не должен будет уйти в отставку после того, как перестанет возглавлять правительство».
При этом вряд ли Нетаньяху попытается продлить полномочия премьера и на вторые полтора года полномочий коалиции, считает руководитель отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН, эксперт Валдайского клуба Дмитрий Марьясис. В политической истории Израиля было много разных ситуаций, когда лидер мог бы узурпировать власть, но никогда ни один из лидеров не нарушил достигнутых политических договоренностей, напоминает эксперт: «Одно дело — бороться за власть дозволенными способами, другое — нарушать договоренности. В Израиле такой истории на политическом уровне не было ни разу за все 70 лет его существования».
В целом, по мнению Марьясиса, ситуация двоякая. С одной стороны, партии Нетаньяху и Ганца достаточно близки идеологически и многие члены «Ликуда» в свое время покинули партию и вошли в «Кахоль-лаван». С другой — здесь проблема не в самом союзе двух партий, а в том, что большинство политических лидеров Израиля не готовы сотрудничать с Нетаньяху. Дело в его личности, и, пока он остается у руля, эта проблема никуда не исчезнет. Сейчас она отошла на второй план под давлением внешних обстоятельств». Эти же обстоятельства — пандемия коронавируса — сподвигли Ганца отложить свои принципиальные разногласия с Нетаньяху, добавляет эксперт. Поэтому вряд ли этот союз будет устойчивым и долго продержится и говорить о преодолении системного кризиса пока рано, заключает Марьясис: «Хотя формально появление правительства национального единства говорит по крайней мере о снижении накала этого кризиса».