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Центризбирком станет третьим лишним в избирательных спорах

Участники региональных выборов не смогут оспорить в ЦИК отказ в регистрации
Анастасия Корня
РИА Новости

Кандидаты смогут оспорить отказ в регистрации только в вышестоящем по отношению к принявшей решение комиссии избиркоме, а после этого вернуть кандидата на выборы сможет исключительно суд. Это следует из законопроекта, уточняющего установленные Кодексом административного судопроизводства сроки обжалования решений избиркомов об отказе в регистрации кандидатов, который опубликован на правительственном портале раскрытия информации.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, изменения подготовлены Минюстом во исполнение решения Конституционного суда (КС), который в марте этого года признал не соответствующими Основному закону сроки обжалования отказов в регистрации, так как они не позволяют последовательно оспорить такие решения сначала в избиркоме, а затем в суде. Поводом для проверки действующих норм стала жалоба Анастасии Брюхановой и Елены Русаковой, которым в июле 2019 г. было отказано в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы от партии «Яблоко». Им не удалось добиться отмены этого решения в Мосгоризбиркоме и в Центризбиркоме (ЦИК), а суды просто отказались рассматривать их иски из-за истечения 10-дневного срока, который суды отсчитывали с первого решения окружной комиссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных