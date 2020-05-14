Центризбирком станет третьим лишним в избирательных спорах

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, изменения подготовлены Минюстом во исполнение решения Конституционного суда (КС), который в марте этого года признал не соответствующими Основному закону сроки обжалования отказов в регистрации, так как они не позволяют последовательно оспорить такие решения сначала в избиркоме, а затем в суде. Поводом для проверки действующих норм стала жалоба Анастасии Брюхановой и Елены Русаковой, которым в июле 2019 г. было отказано в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы от партии «Яблоко». Им не удалось добиться отмены этого решения в Мосгоризбиркоме и в Центризбиркоме (ЦИК), а суды просто отказались рассматривать их иски из-за истечения 10-дневного срока, который суды отсчитывали с первого решения окружной комиссии.