Борис Титов попросил Совет Федерации не ужесточать проверку подписей

Ужесточение подписного фильтра и снижение порога бракованных подписных листов — это фактически отсечение неугодных кандидатов от предвыборной гонки и закат демократических выборов всех уровней в стране, предупреждает Титов. Победа на основе безальтернативного голосования не лучший способ сохранения стабильности в России, особенно в настоящее время. Титов предлагает рассмотреть дифференцированный подход к подписям: сокращение количества брака до 5% может быть обоснованным в случае сбора не менее 50% подписей через «Госуслуги». Если же сбор происходит традиционным путем, то процент допустимого брака следует увеличить до 15%, настаивает Титов. Ведь новый закон вводит дополнительное требование: избиратель должен собственноручно ставить не только подпись, но и писать свое имя, а это наверняка увеличит количество ошибок.