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Борис Титов попросил Совет Федерации не ужесточать проверку подписей

Это приведет к закату демократических выборов, предупреждает он
Анастасия Корня
Борис Титов /Евгений Разумный / Ведомости

Лидер Партии роста и бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с просьбой отклонить недавно принятые Госдумой поправки в части снижения процента недостоверных подписей, собранных в поддержку кандидатов на выборах, с 10 до 5%. Такие изменения содержались в пакете поправок, внесенных депутатами от «Единой России» ко второму чтению в законопроект, разрешающий собирать часть подписей на региональных выборах в электронном виде через «Госуслуги». Рассмотреть их сенаторы планируют на заседании 20 мая.

Ужесточение подписного фильтра и снижение порога бракованных подписных листов — это фактически отсечение неугодных кандидатов от предвыборной гонки и закат демократических выборов всех уровней в стране, предупреждает Титов. Победа на основе безальтернативного голосования не лучший способ сохранения стабильности в России, особенно в настоящее время. Титов предлагает рассмотреть дифференцированный подход к подписям: сокращение количества брака до 5% может быть обоснованным в случае сбора не менее 50% подписей через «Госуслуги». Если же сбор происходит традиционным путем, то процент допустимого брака следует увеличить до 15%, настаивает Титов. Ведь новый закон вводит дополнительное требование: избиратель должен собственноручно ставить не только подпись, но и писать свое имя, а это наверняка увеличит количество ошибок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных