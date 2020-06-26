Конституция с правом на выход

Сталин предложил вариант Основного закона, где главную роль играла РСФСР, а остальные республики оказались в подчиненном положении. Нарком по военным делам Михаил Фрунзе раскритиковал его и выступил за полное равноправие союзных республик, против особого положения органов России в Союзе, а также за равноправие палат в Центральном исполкоме (ЦИК) СССР. Некоторые представители Украины и Грузии настаивали на конфедеративном устройстве с минимальной ролью центра, но их идеи также были отвергнуты.