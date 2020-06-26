Конституция с правом на выход

Конституция с правом на выходПервая советская Конституция и ее основные задачи
Провозглашение Союза Советских Социалистических Республик 30 декабря 1922 г. потребовало создания новой общесоюзной конституции, положения которой были бы обязательны для всех республик, вошедших в его состав: Российской, Украинской, Белорусской советских республик и Закавказской федерации, включавшей Грузию, Армению и Азербайджан.
Основой новой конституции стали Декларация об образовании СССР и Договор об образовании Союза ССР, утвержденные I Всесоюзным съездом Советов. Накануне принятия конституции разгорелись споры между сторонниками стремительно терявшего здоровье Владимира Ленина, настаивавшего на равноправии республик, поборниками автономизации, требовавшими безоговорочного подчинения территорий Москве.
31 января 1923 г. состоялось заседание органа с причудливым названием «Подкомиссия для выработки предварительного проекта союзного Договора «Конституции» и положения о наркоматах СССР», однако он обсуждал преимущественно второстепенные вопросы, в частности разработку положений о союзных наркоматах. В апреле 1923 г. вопрос об оформлении Союза обсуждался на ХII съезде РКП(б), преимущественно на его секции по национальному вопросу.
Сталин предложил вариант Основного закона, где главную роль играла РСФСР, а остальные республики оказались в подчиненном положении. Нарком по военным делам Михаил Фрунзе раскритиковал его и выступил за полное равноправие союзных республик, против особого положения органов России в Союзе, а также за равноправие палат в Центральном исполкоме (ЦИК) СССР. Некоторые представители Украины и Грузии настаивали на конфедеративном устройстве с минимальной ролью центра, но их идеи также были отвергнуты.
8 июня 1923 г. состоялось первое заседание расширенной комиссии ЦИК СССР по выработке конституции, в котором участвовали не все представители РСФСР. 13 июня комиссия решила до сессии ЦИК СССР обсудить только проект конституции (договора), приступив в первую очередь к вопросам об общесоюзном бюджете, о Верховном суде, о союзном гербе и флаге.
В конце июня проект конституции был рассмотрен конституционной комиссией ЦК РКП(б), внесшей в него значительные изменения, преимущественно направленные на усиление единства союзного государства. Комиссия отвергла очередные попытки Xристиана Раковского принизить значение Основного закона. Уже не решаясь отрицать идею конституции в принципе, Раковский предложил прежний свой вариант: принять два документа одновременно – конституцию, в основе которой лежала бы декларация, и Договор об образовании СССР.
Пленум ЦК РКП(б) 26—27 июня 1923 г. заслушал доклад конституционной комиссии и, поддержав общую идею проекта, внес в него изменения, укрепившие гарантии суверенитета союзных республик. Вслед за этим проект союзной конституции обсуждался на заседаниях ЦИКа союзных республик. 6 июля 1923 г. ЦИК Союза единогласно утвердил проект конституции и незамедлительно ввел ее в действие, хотя окончательно ее утвердил прошедший уже после смерти Ленина, 31 января 1924 г., II съезд Советов.
Конституция состояла из 11 глав, которые были посвящены государственному устройству Союза и отдельных республик. Отдельная глава касалась Объединенного государственного политического управления – предшественника НКВД и нынешней ФСБ. Союзным органам власти передавались полномочия в сфере внешней политики, вооруженных сил и государственной безопасности, разработки и принятия союзного бюджета, единого народнохозяйственного плана и устройства транспорта, почты и телеграфа.
Что любопытно, общесоюзная конституция не касалась прав и свобод граждан и не устанавливала рамок избирательного законодательства, уровень дискриминации представителей прежних имущих классов определялся республиками.
Союзные республики получили достаточно широкие полномочия в сфере внутригосударственного устройства, создания системы местной власти. Четвертый пункт второй главы давал республикам право выхода из СССР
Быстрое утверждение проекта конституции было вызвано комплексом причин. Высшие руководители партии стремились принять ее в кратчайшие сроки, в момент, пока Ленин не утратил полностью дееспособности. Они считали необходимым закрепить правовые изменения, вызванные введением новой экономической политики, наконец, стремились пресечь шовинистические поползновения отдельных партийных и государственных руководителей и одновременно сдержать сепаратистские тенденции части украинских и грузинских коммунистов.