Первая сталинская

Первая сталинскаяКонституция послереволюционной России 1918 г. была отредактированным многочисленными поправками проектом Иосифа Сталина
Накануне голосования по поправкам к Конституции 1993 г. «Ведомости» вспоминают, как, кем и при каких обстоятельствах принимались Конституции РСФСР и СССР.
Новое государство на территории бывшей Российской империи, созданное в результате захвата власти блоком большевиков и левых эсеров, в ноябре 1917 г. оказалось в ситуации острой правовой неопределенности: прежние законы были отменены, а новые только разрабатывались. Это порождало бессистемное, часто противоречивое нормотворчество территориальных и центральных органов власти и усиливало хаос. Для организации работоспособной системы госуправления требовалось принять Основной закон, способный стать фундаментом последующего правотворчества.
Разработка Конституции РСФСР началась в конце марта – начале апреля 1918 г., вскоре после переезда Совета народных комиссаров и Всероссийского центрального исполнительного комитета из Петрограда в Москву. 30 марта Центральный комитет РКП(б) поручил видному большевику Якову Свердлову начать через ВЦИК работу по разработке Конституции.
В комиссию ВЦИК от большевиков были включены три человека, в том числе Яков Свердлов и Иосиф Сталин, два представителя от левых эсеров, один эсер-максималист и пятеро представителей наркоматов, в том числе Николай Бухарин, зампред ВЧК Мартин Лацис и известный юрист Михаил Рейснер. Комиссия напряженно работала весь апрель 1918 г., предлагая проекты устройства социалистического государства. 10 апреля свой доклад сделал Рейснер, представитель Наркомата юстиции РСФСР. 12 апреля Сталин раскритиковал его проект.
19 апреля пятью против трех голосов был принят проект Сталина. Первоначальный вариант подвергся серьезной постатейной правке, текст Конституции стал результатом коллективного труда комиссии. С 20 апреля до конца июня 1918 г. состоялось еще восемь ее заседаний.
В текст Конституции включили принятую в январе 1918 г. Декларацию прав эксплуатируемого народа. Она объявила о национализации земли и банков и установлении рабочего контроля над производством крупнейших заводов и железными дорогами, об отказе платить по займам царского и Временного правительств и стремлении советского правительства к миру без аннексий и контрибуций. Также объявлялось о равенстве трудящихся граждан по национальному и религиозному признакам. «Не трудящийся да не ест!» провозглашал один из ее пунктов.
Равенство, впрочем, было ограниченным. Статья 65, посвященная избирательному праву, предполагала лишить его прибегающих к наемному труду с целью получения прибыли, лиц, живущих на проценты с капитала, доходы с предприятий и имущества, частных торговцев и духовенство. Избирательных прав лишили также бывших полицейских, жандармов, членов царской фамилии.
Преимущество рабочих над крестьянами, составлявшими более 85% населения страны, пытались обеспечить за счет неравноценного представительства: один депутат Всероссийского съезда Советов избирался от 25 000 горожан и 125 000 сельских жителей. Другими важнейшими пунктами нового Основного закона было объявление трудовой повинности для всех нетрудящихся слоев, отделение церкви от государства, что означало отказ от господдержки религии.
Формально провозглашая, что власть в стране принадлежит Советам, Конституция умалчивала о том, что фактически руководящей силой государства стала большевистская партия и ее вооруженные силы – Красная армия и ВЧК, разгонявшие Советы, принявшие «неправильные» решения.
Конституция 1918 г. стала первым Основным законом России, фундаментом будущих законов. Однако она носила откровенно классовый характер. Принятая V Всероссийским съездом Советов, состоявшимся вскоре после подавления левоэсеровского восстания, она была лишь правовым прикрытием начавшейся гражданской войны.