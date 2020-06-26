Первая сталинская

В текст Конституции включили принятую в январе 1918 г. Декларацию прав эксплуатируемого народа. Она объявила о национализации земли и банков и установлении рабочего контроля над производством крупнейших заводов и железными дорогами, об отказе платить по займам царского и Временного правительств и стремлении советского правительства к миру без аннексий и контрибуций. Также объявлялось о равенстве трудящихся граждан по национальному и религиозному признакам. «Не трудящийся да не ест!» провозглашал один из ее пунктов.