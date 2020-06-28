Демократическая Конституция репрессий

7 февраля 1935 г. ЦИК СССР создал Конституционную комиссию под руководством Сталина, состоявшую из 12 подкомиссий. 12 июня 1936 г. проект Конституции опубликовали. По официальной версии его обсуждали в течение почти полугода. Кампанию по одобрению Конституции организовали с размахом: было собрано десятки тысяч собраний на заводах, фабриках, стройках и в колхозах по обсуждению документа и внесению поправок. 1,5 млн предложений и поправок, которые, конечно, невозможно было внести в текст Конституции. Кроме того, далеко не все собрания проходили гладко. Как отмечалось в спецсообщениях НКВД, в одном из сел Тамбовской области жители потребовали внести в Основной закон пункт об отмене обязательных поставок мяса и молока из личных хозяйств государству, а в Воронежской области колхозница заявила о необходимости замены фразы «кто не работает ‒ тот не ест» словами «кто работает ‒ тот должен есть». А в деревне Орловской области колхозницы воспользовались тем, что сторож, охранявший один из выходов, уснул, и сбежали с собрания домой.