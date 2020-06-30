Конституция победителей

В ответ Кремль начал разработку собственных проектов Конституции, где полномочия будущего парламента урезались в пользу главы государства. Проект, подготовленный группой сотрудников администрации президента во главе с Сергеем Шахраем, предусматривал ограничение возраста главы государства 65 годами (а значит, Борис Ельцин должен был бы уйти в 1996 г.). Был и проект, подписанный самим Ельциным. Публично стороны демонстрировали готовность к диалогу, но в действительности были настроены на усиление конфронтации. На созванном в июне 1993 г. конституционном совещании, где обсуждались разные проекты Основного закона, содержательной дискуссии не получилось. Оно запомнилось резкими заявлениями представителей президента и Верховного совета и выносом из зала скандалившего депутата-коммуниста Юрия Слободкина, который потерял на поле конституционной брани один из ботинков.