Стратегические бомбардировщики России и США активизировали демонстративные полеты

Американские стратегические бомбардировщики тоже активизировали свои полеты вблизи границ с Россией весной этого года, в том числе впервые осуществив 28 мая полет над Польшей, Украиной и Черным морем, а также совершив в июне пролет в Охотское море. Российские бомбардировщики, в свою очередь, пролетали в районе Аляски и над Норвежским и Северным морями. Пролеты бомбардировщиков – куда более сильные демонстративные действия, чем полеты разведывательной авиации, которые совершаются гораздо чаще, говорит источник, близкий к российскому Минобороны. Так, по официальным данным сайта Минобороны, за неделю 20–26 июня вблизи границ России совершили полеты 35 самолетов-разведчиков и шесть беспилотных летательных аппаратов, а для недопущения нарушений ими границ в небо 19 раз поднимались российские истребители.