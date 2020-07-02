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Стратегические бомбардировщики России и США активизировали демонстративные полеты

Но теперь американцы предпочитают летать к границам потенциальных противников с баз в США
Алексей Никольский
Стратегический бомбардировщик России ТУ-95 /Wikipedia

В первом полугодии самолеты Дальней авиации России (т. е. стратегические и дальние бомбардировщики) выполнили девять полетов на воздушное патрулирование. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве 30 июня. Кроме того, службу в оперативно важных районах Мирового океана несут корабли ВМФ: сейчас в море находится 33 боевых корабля и судна обеспечения, в том числе 22 – в дальней морской зоне, сообщил министр.

Американские стратегические бомбардировщики тоже активизировали свои полеты вблизи границ с Россией весной этого года, в том числе впервые осуществив 28 мая полет над Польшей, Украиной и Черным морем, а также совершив в июне пролет в Охотское море. Российские бомбардировщики, в свою очередь, пролетали в районе Аляски и над Норвежским и Северным морями. Пролеты бомбардировщиков – куда более сильные демонстративные действия, чем полеты разведывательной авиации, которые совершаются гораздо чаще, говорит источник, близкий к российскому Минобороны. Так, по официальным данным сайта Минобороны, за неделю 20–26 июня вблизи границ России совершили полеты 35 самолетов-разведчиков и шесть беспилотных летательных аппаратов, а для недопущения нарушений ими границ в небо 19 раз поднимались российские истребители.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных