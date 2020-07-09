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Задержание Фургала может создать проблемы для системной оппозиции

Дело хабаровского губернатора – это сигнал «не усердствовать» в борьбе с властью, считают эксперты
Сергей Мингазов Елена Мухаметшина Светлана Бочарова
Губернатор Сергей Фургал (в центре) был задержан силовиками по дороге на работу /РИА Новости

Утром 9 июля в Хабаровске был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, его подозревают в организации нескольких убийств и покушений на предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. «В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении его меры пресечения в виде содержания под стражей», – добавила Петренко. В тот же день губернатор был доставлен в Москву.

По данным следствия, к тем же убийствам и покушениям причастны еще четверо участников группы. Следователи проверяют причастность членов группы и к другим особо тяжким преступлениям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных