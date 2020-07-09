Задержание Фургала может создать проблемы для системной оппозиции

Утром 9 июля в Хабаровске был задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, его подозревают в организации нескольких убийств и покушений на предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области в 2004–2005 гг. «В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение, следствие намерено обратиться в суд для избрания в отношении его меры пресечения в виде содержания под стражей», – добавила Петренко. В тот же день губернатор был доставлен в Москву.