Иван Сафронов ждет от следователей ответов на свои вопросы

Следователь Сафронову вопросы не задавал, вопросы задавал Сафронов следователю – именно его вопросы были отражены в протоколе допроса, подчеркивает его адвокат Иван Павлов. «Он задавал вопросы, ответы на которые мы должны получить, чтобы понять суть обвинений. Без понимания сущности обвинений мы не можем защищаться. Среди вопросов: в какой из дней 2017 г. Иван Сафронов что-то собрал, в какой из дней что-то передал, где он получил сведения, кому их передал, посредством чего – электронной почтой или как-то еще», – поясняет защитник. Ни на один из этих вопросов адвокаты ответов до сих пор не получили. Защита отразила вопросы в протоколе допроса и заявила ходатайство о том, чтобы следствие разъяснило суть обвинения, ответив на эти вопросы, отмечает Павлов.