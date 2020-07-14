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Иван Сафронов ждет от следователей ответов на свои вопросы

Предъявленное ему обвинение в госизмене так и не прояснило всех деталей дела
Алексей Никольский Елена Мухаметшина
Пока Ивану Сафронову предъявляли обвинение, полицейские задерживали его коллег у здания ФСБ /Андрей Гордеев / Ведомости

Следствие предъявило 13 июля обвинение в государственной измене (ст. 275 УК) советнику гендиректора «Роскосмоса» и бывшему корреспонденту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову. Ранее со слов адвокатов стало известно, что журналиста подозревают в передаче сведений о военном и военно-техническом сотрудничестве России спецслужбам Чехии, а через них – спецслужбам США. Сафронов, по словам защиты, обвинение не признал.

Следователь Сафронову вопросы не задавал, вопросы задавал Сафронов следователю – именно его вопросы были отражены в протоколе допроса, подчеркивает его адвокат Иван Павлов. «Он задавал вопросы, ответы на которые мы должны получить, чтобы понять суть обвинений. Без понимания сущности обвинений мы не можем защищаться. Среди вопросов: в какой из дней 2017 г. Иван Сафронов что-то собрал, в какой из дней что-то передал, где он получил сведения, кому их передал, посредством чего – электронной почтой или как-то еще», – поясняет защитник. Ни на один из этих вопросов адвокаты ответов до сих пор не получили. Защита отразила вопросы в протоколе допроса и заявила ходатайство о том, чтобы следствие разъяснило суть обвинения, ответив на эти вопросы, отмечает Павлов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных