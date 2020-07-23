США закрывают консульство Китая в Хьюстоне и судят китайских хакеров

Официальным поводом для закрытия китайского консульства в американском Хьюстоне, о чем стало известно 22 июля, стала защита интеллектуальной собственности и личных данных, принадлежащих гражданам США. Как сообщил телеканал CNN, госсекретарь США Майк Помпео заявил о поручении президента Дональда Трампа прекратить «злоупотребления китайской стороны» и «дать компартии Китая четкие представления о том, как она должна вести себя в отношении США».