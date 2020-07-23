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США закрывают консульство Китая в Хьюстоне и судят китайских хакеров

Это говорит о деградации отношений этих стран до уровня американо-российских
Глеб Мишутин
Пожарные и полицейские приехали к зданию генерального консульства Китая в Хьюстоне после сообщений о пожаре на его территории. Очевидцы говорили, что чувствовался запах горелой бумаги /David J. Phillip / AP

Официальным поводом для закрытия китайского консульства в американском Хьюстоне, о чем стало известно 22 июля, стала защита интеллектуальной собственности и личных данных, принадлежащих гражданам США. Как сообщил телеканал CNN, госсекретарь США Майк Помпео заявил о поручении президента Дональда Трампа прекратить «злоупотребления китайской стороны» и «дать компартии Китая четкие представления о том, как она должна вести себя в отношении США».

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что решение Вашингтона «серьезно нарушает нормы международного права и ключевые принципы международных отношений, а также консульское соглашение» между двумя государствами. Китайская сторона пообещала дать «необходимый и обоснованный» ответ на действия США. Таким ответом может стать закрытие американского консульства в Ухане, где началась эпидемия COVID-19. Позднее New York Times сообщила, что над китайским консульством замечен дым, вызванный сжиганием секретных документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных