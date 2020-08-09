Минобороны разъяснило стратегию ядерного сдерживания России

Минобороны разъяснило стратегию ядерного сдерживания РоссииЭто впервые сделано так подробно и официально
В официальном органе Минобороны России – газете «Красная звезда» 7 августа была опубликована статья генерал-майора Андрея Стерлина и полковника Александра Хряпина «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Стерлин занимает должность начальника одного из управлений Главного оперативного управления Генштаба, Хряпин – ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследования Военной академии Генштаба. По словам источника, близкого к Минобороны, в их должностные обязанности входит разработка вопросов применения ядерного оружия. Статья, по словам собеседника «Ведомостей», должна дополнительно разъяснить иностранной аудитории положения опубликованного впервые в истории 2 июня документа о российском стратегическом ядерном планировании – тех самых «Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».
Статью в «Красной звезде» можно и должно рассматривать как продолжение курса на робкое, но ранее невиданное открытие для публики российских официальных воззрений на ядерную стратегию, говорит эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Развернуто подчеркивается, продолжает Ермаков, что единственной целью ядерных сил России является обеспечение стратегического сдерживания путем убеждения противника в возможности нанесения ему неприемлемого ущерба, продолжает Ермаков. При этом декларируется, что Россия не будет пытаться зеркально гнаться за возможным количественным ростом арсенала оппонентов, а будет ориентироваться на обеспечение минимального необходимого, но надежного удара возмездия, говорит эксперт.