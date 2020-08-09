Минобороны разъяснило стратегию ядерного сдерживания России

Статью в «Красной звезде» можно и должно рассматривать как продолжение курса на робкое, но ранее невиданное открытие для публики российских официальных воззрений на ядерную стратегию, говорит эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Развернуто подчеркивается, продолжает Ермаков, что единственной целью ядерных сил России является обеспечение стратегического сдерживания путем убеждения противника в возможности нанесения ему неприемлемого ущерба, продолжает Ермаков. При этом декларируется, что Россия не будет пытаться зеркально гнаться за возможным количественным ростом арсенала оппонентов, а будет ориентироваться на обеспечение минимального необходимого, но надежного удара возмездия, говорит эксперт.