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Минобороны разъяснило стратегию ядерного сдерживания России

Это впервые сделано так подробно и официально
Алексей Никольский Светлана Бочарова
Минобороны разъяснило стратегию ядерного сдерживания России /Wikipedia

В официальном органе Минобороны России – газете «Красная звезда» 7 августа была опубликована статья генерал-майора Андрея Стерлина и полковника Александра Хряпина «Об основах государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Стерлин занимает должность начальника одного из управлений Главного оперативного управления Генштаба, Хряпин – ведущий научный сотрудник Центра военно-стратегических исследования Военной академии Генштаба. По словам источника, близкого к Минобороны, в их должностные обязанности входит разработка вопросов применения ядерного оружия. Статья, по словам собеседника «Ведомостей», должна дополнительно разъяснить иностранной аудитории положения опубликованного впервые в истории 2 июня документа о российском стратегическом ядерном планировании – тех самых «Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».

Статью в «Красной звезде» можно и должно рассматривать как продолжение курса на робкое, но ранее невиданное открытие для публики российских официальных воззрений на ядерную стратегию, говорит эксперт Российского совета по международным делам Александр Ермаков. Развернуто подчеркивается, продолжает Ермаков, что единственной целью ядерных сил России является обеспечение стратегического сдерживания путем убеждения противника в возможности нанесения ему неприемлемого ущерба, продолжает Ермаков. При этом декларируется, что Россия не будет пытаться зеркально гнаться за возможным количественным ростом арсенала оппонентов, а будет ориентироваться на обеспечение минимального необходимого, но надежного удара возмездия, говорит эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных