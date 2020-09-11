Экспертизу просят поставить на научные рельсы

В докладе компании KGD Group, с которым ознакомились «Ведомости», утверждается, что многие решения, связанные с заказом экспертизы госорганами, непрозрачны, а оценить эффективность услуг невозможно. Одну из главных ролей в «приправительственном» экспертном сообществе должен играть экспертный совет при правительстве (ЭС), где числится более 360 экспертов (при 1500 привлеченных), но фактически он «функционировал как экспертный пул, не имеющий единого руководящего органа», говорится в докладе. Чтобы улучшить его работу, правительство создало в 2019 г. орган управления ЭС – коллегию из 15 человек.