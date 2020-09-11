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Экспертизу просят поставить на научные рельсы

Контроль за аналитической работой правительства предлагают дать РАН
Алексей Никольский Константин Гликин
По словам эксперта одного из научных центров РАН, регулярно проводящих работы по заказу правительства, в РАН уровень экономической экспертизы в целом ниже и она более архаична, чем в научно-исследовательских университетах /Максим Стулов / Ведомости

В докладе компании KGD Group, с которым ознакомились «Ведомости», утверждается, что многие решения, связанные с заказом экспертизы госорганами, непрозрачны, а оценить эффективность услуг невозможно. Одну из главных ролей в «приправительственном» экспертном сообществе должен играть экспертный совет при правительстве (ЭС), где числится более 360 экспертов (при 1500 привлеченных), но фактически он «функционировал как экспертный пул, не имеющий единого руководящего органа», говорится в докладе. Чтобы улучшить его работу, правительство создало в 2019 г. орган управления ЭС – коллегию из 15 человек.

Ступенькой ниже, у федеральных органов исполнительной власти, 47 из 71 министерства и ведомства имеют 108 органов, которые можно считать экспертными, но их нет у многих силовиков, МИДа и других важных ведомств, об их работе мало что известно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных