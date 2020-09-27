Между Арменией и Азербайджаном начался масштабный военный конфликт

По мнению ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Николая Силаева, в конфликте Армении и Азербайджана возможны несколько сценариев. «Если со стороны Азербайджана это попытка взять реванш за происходившее в Товузском районе, где Армения установила контроль над одним из пограничных постов, то ситуация может закончиться незначительным изменением линии соприкосновения в пользу Баку», – полагает эксперт. В таком случае последует скорая деэскалация конфликта. Если же это попытка масштабного наступления, отмечает Силаев, то стороны вернутся к полномасштабной войне. Тогда, по словам Силаева, встанет вопрос о «разрешении ситуации [в Нагорном Карабахе] вообще». Важным маркером, по словам эксперта, будут ответные действия Армении. «Если армянские силы перейдут в контрнаступление, то ситуация может развиваться по-разному, включая в том числе и полномасштабное военное вовлечение Турции», – замечает он. Россия, как считает Силаев, не может быть вовлечена в конфликт в рамках ОДКБ, членом которой является и Армения. По его мнению, Россия будет избегать вовлечения в конфликт, так как Москва искренне стремится к прекращению боевых действий.