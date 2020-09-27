Между Арменией и Азербайджаном начался масштабный военный конфликт

Между Арменией и Азербайджаном начался масштабный военный конфликтОн может продлиться дольше нескольких дней, но не преследует решительных целей
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 сентября в 7.30 мск объявил в своем аккаунте в Facebook, что азербайджанская армия начала наступление на Карабах. В свою очередь министерство обороны Азербайджана заявило в 7.30 мск, что армянские вооруженные силы обстреляли азербайджанские военные и гражданские объекты, а в 9.10 мск объявило о начале «контрнаступательной операции по всему фронту».
Возможность вооруженного конфликта не была тайной – армянские средства массовой информации сообщали о концентрации азербайджанских войск и техники еще накануне, а посольства США в Баку и Ереване 25 сентября призвали своих граждан не выезжать в районы за пределами Апшеронского полуострова (для Азербайджана) и в районы границы с Азербайджаном и Нагорный Карабах (для Армении). Стоит заметить, что в субботу, 26 сентября, закончились масштабные российские учения «Кавказ-2020», некоторые эпизоды которых проходили на территории Армении, а некоторые подразделения армянских военнослужащих находились в России. Азербайджан ограничился отправкой на эти учения наблюдателей.
Мобилизация и военное положение
Вскоре пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Ваграм Погосян заявил об обстреле ее столицы Степанакерта азербайджанской артиллерией, а позднее сообщил о двух погибших и нескольких раненых мирных жителях. Утром 27 сентября армянские военные ресурсы распространили несколько видео, на которых зафиксировано подбитие в общей сложности четырех танков Т-72, инженерной машины на базе танка, нескольких БМП и БТР и другой техники. В свою очередь минобороны Азербайджана признало потерю одного вертолета (армянская сторона заявила о сбитии двух вертолетов и двух десятков БПЛА противника) и заявило об уничтожении 14 армянских зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ», представив видео ударов по нескольким таким установкам, а также видео ударов по сухопутной технике армянских вооруженных сил.
Днем азербайджанская сторона заявила о занятии семи деревень на южном участке линии соприкосновения вблизи границы с Ираном, минобороны НКР опровергло это заявление. К вечеру 27 сентября армия обороны НКР заявила о 16 погибших и примерно сотне раненых среди своих военнослужащих, азербайджанская сторона о своих боевых потерях не заявляла. При этом генпрокуратура Азербайджана сообщила о пяти погибших и 19 раненых мирных жителях.
Уже около полудня 27 сентября Пашинян заявил, что в Армении объявляется мобилизация военнообязанных и вводится военное положение. К вечеру премьер-министр Армении призвал население эвакуироваться из населенных пунктов, прилегающих к зоне боевых действий. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что намерен решить карабахский вопрос и освободить эту территорию от армянской армии. Минобороны Азербайджана сообщило, что необходимости в мобилизации нет, но азербайджанский парламент ввел военное положение на всей территории страны, а Алиев своим указом установил комендантский час с 21.00 до 5.00. С утра в Азербайджане были отключены социальные сети – этот факт подтвердили и власти.
Армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха начался еще в советское время, в 1988 г., и перерос в полномасштабную войну после распада СССР. Соглашение о перемирии между сторонами было достигнуто в 1994 г., однако мирный процесс, за который отвечает Минская контактная группа ОБСЕ, к результатам не привел. Наиболее серьезное обострение обстановки произошло в апреле 2015 г., когда азербайджанская сторона в ходе четырехдневных боевых действий заняла, по ее утверждению, ряд важных высот. В июле этого года на армяно-азербайджанской границе произошла вспышка боевых действий, после которой по всему миру, в том числе в Москве, возникли конфликты между армянскими и азербайджанскими общинами. 27 сентября посол Армении в Москве Вардан Тоганян, по сообщению ТАСС, призвал соотечественников не поддаваться на провокации и соблюдать российские законы, выразив надежду, что в сотрудничестве с правительством Москвы удастся обеспечить спокойствие.
Международная реакция
В поддержку Азербайджана в нынешней вспышке конфликта сразу и решительно высказалась Турция. 27 сентября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган написал на своей странице в Twitter, что «Турция сегодня, как и всегда, со всеми своими возможностями находится рядом со своими азербайджанскими братьями».
МИД России еще утром призвал обе стороны немедленно прекратить огонь, а министр иностранных дел Сергей Лавров провел переговоры с армянским и азербайджанским коллегами. К вечеру Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину. «С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное – нужно прекратить военные действия», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
За прекращение огня 27 сентября к моменту подписания номера выступили спецпредставитель генсека НАТО Джеймс Аппатурай, министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, представители ОБСЕ, Совета Европы, ООН и ряда других организаций.
По мнению ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Николая Силаева, в конфликте Армении и Азербайджана возможны несколько сценариев. «Если со стороны Азербайджана это попытка взять реванш за происходившее в Товузском районе, где Армения установила контроль над одним из пограничных постов, то ситуация может закончиться незначительным изменением линии соприкосновения в пользу Баку», – полагает эксперт. В таком случае последует скорая деэскалация конфликта. Если же это попытка масштабного наступления, отмечает Силаев, то стороны вернутся к полномасштабной войне. Тогда, по словам Силаева, встанет вопрос о «разрешении ситуации [в Нагорном Карабахе] вообще». Важным маркером, по словам эксперта, будут ответные действия Армении. «Если армянские силы перейдут в контрнаступление, то ситуация может развиваться по-разному, включая в том числе и полномасштабное военное вовлечение Турции», – замечает он. Россия, как считает Силаев, не может быть вовлечена в конфликт в рамках ОДКБ, членом которой является и Армения. По его мнению, Россия будет избегать вовлечения в конфликт, так как Москва искренне стремится к прекращению боевых действий.
Перспективы военных действий
По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, с азербайджанской стороны не видно развертывания крупных группировок, способных действовать на большую глубину, нет признаков предварительных мобилизационных мероприятий. По его оценке, азербайджанская армия должна сосредоточить для крупномасштабной операции не менее 50% своей численности, чего не наблюдается. Поэтому вряд ли можно будет говорить о какой-то операции с решительными целями с ее стороны за рамками локальных боев, полагает эксперт. Мобилизация в Армении и заявления ее военно-политического руководства о решающем характере начавшихся боевых действий также не означают, что речь идет о планах широкомасштабной длительной войны с какими-то далеко идущими целями, на это и у Армении нет сил, полагает эксперт.
Азербайджан все же преследует ограниченные цели и его руководство, вероятно, понимает, что больше нескольких дней воевать нежелательно, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов. Поэтому ставка с азербайджанской стороны будет сделана на отгрызание кусков территории, высот и опорных пунктов с последующим объявлением о победе. Не исключено, что это может привести к использованию азербайджанцами «тактики салями», т. е. периодических захватов кусков территории и позиций, полагает эксперт.