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Россия почти не борется с международными взятками

По этому параметру страна соседствует с Турцией, Китаем и Индией, считает Transparency International
Константин Гликин
России не было возбуждено ни одного дела по факту подкупа зарубежных должностных лиц /Евгений Разумный / Ведомости

За период с 2016 по 2019 г. в России не было возбуждено ни одного дела по факту подкупа зарубежных должностных лиц, пишет в докладе Transparency International, а доля России в мировом экспорте коррупции составляет 1,9%. Экспортом коррупции называют ситуацию, при которой компания одной страны подкупает для достижения своих коммерческих целей чиновников в другой стране. Для анализа ситуации Transparency International изучает работу следственных и судебных органов 47 стран, на которые приходится 83% экспорта коррупции и которые присоединились к Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.

В докладе все исследованные страны распределены на четыре группы в зависимости от числа расследований, масштаба санкций против нарушителей. В первую группу попали государства, которые активно противодействуют экспорту коррупции, в том числе США, Великобритания, Швейцария, Израиль. В четвертой группе практически не принимающие необходимых мер для противодействия экспорту коррупции или не принимающие их вовсе: Китай, Япония, Южная Корея, Гонконг, Индия, Мексика, Ирландия, Россия, Бельгия, Сингапур, Польша, Турция, Чехия, Люксембург, Венгрия, Финляндия, Словакия, Перу, Болгария. Самым крупным экспортером коррупции назван Китай.

Россия и в предыдущих докладах оказывалась в последней группе. Одной из важных причин для этого является отсутствие закона о защите информаторов, которые могли бы безбоязненно сообщать о фактах коррупции в своих компаниях. В Transparency International утверждают, что для успешной борьбы с коррупцией такого рода России надо «создать и разместить в открытом доступе реестр бенефициарных владельцев юридических лиц, ввести уголовную ответственность за нематериальные взятки, а также за обещания и предложения взятки».

Юрист «Трансперенси интернешнл – Р» Григорий Машанов говорит, что по некоторым делам компании с российскими акционерами платят штрафы за взятки в других странах, хотя могли бы это делать и в России, если бы власти активнее занимались борьбой с коррупцией. Весной 2019 г. стало известно, что МТС заплатит за взятки узбекским властям $850 млн штрафа в США. Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов отмечает, что ситуация с расследованием подобных дел крайне «политизирована». Ведение дел о подкупе иностранных чиновников российскими фирмами затруднено, говорит Кабанов: для успешного расследования «нужно иметь возможность международного взаимодействия, а оно осложнено».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных