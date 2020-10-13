Россия почти не борется с международными взятками

За период с 2016 по 2019 г. в России не было возбуждено ни одного дела по факту подкупа зарубежных должностных лиц, пишет в докладе Transparency International, а доля России в мировом экспорте коррупции составляет 1,9%. Экспортом коррупции называют ситуацию, при которой компания одной страны подкупает для достижения своих коммерческих целей чиновников в другой стране. Для анализа ситуации Transparency International изучает работу следственных и судебных органов 47 стран, на которые приходится 83% экспорта коррупции и которые присоединились к Конвенции Организации экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.