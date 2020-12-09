Польша и Венгрия больше не блокируют принятие бюджета Евросоюза

Многолетний бюджет Евросоюза в размере 1,82 трлн евро будет принят – блокировавшие это Польша и Венгрия отказались от своей позиции. Об этом 9 декабря сообщило агентство Bloomberg. Ранее Варшава и Будапешт намеревались наложить вето на семилетний бюджет ЕС 2021–2027 гг. и вместе ним – на проект создания фонда восстановления экономики после COVID-19 в размере 750 млрд евро. Брюссель намеревался создать систему, при которой деньги государствам – членам Евросоюза будут выделять в зависимости от соблюдения ими принципов верховенства права, что было неприемлемым для правящих в Польше и Венгрии правых партий.