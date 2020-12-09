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Польша и Венгрия больше не блокируют принятие бюджета Евросоюза

Иначе они остались бы без денег на восстановление экономики
Глеб Мишутин
Польша и Венгрия больше не блокируют принятие бюджета Евросоюза /Leonhard Foeger / REUTERS

Многолетний бюджет Евросоюза в размере 1,82 трлн евро будет принят – блокировавшие это Польша и Венгрия отказались от своей позиции. Об этом 9 декабря сообщило агентство Bloomberg. Ранее Варшава и Будапешт намеревались наложить вето на семилетний бюджет ЕС 2021–2027 гг. и вместе ним – на проект создания фонда восстановления экономики после COVID-19 в размере 750 млрд евро. Брюссель намеревался создать систему, при которой деньги государствам – членам Евросоюза будут выделять в зависимости от соблюдения ими принципов верховенства права, что было неприемлемым для правящих в Польше и Венгрии правых партий.

По словам вице-премьера Польши Ярослава Говина, договоренности по бюджету удалось достичь с Германией, которая сейчас председательствует в Совете ЕС. Говин также заметил, что окончательно вопрос будет решен только после двухдневного саммита европейских стран в Брюсселе 10–11 декабря. Детали сделки Говин комментировать отказался, заявив лишь, что будут сохранены «польский суверенитет и единство Евросоюза».

Ссылаясь на анонимный источник в правительстве Венгрии, агентство сообщает, что Будапешт также осведомлен об этом соглашении и принимает его условия. Такое решение, как пишет Bloomberg, облегчит положение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и его венгерского коллеги Виктора Орбана, которые, не принимая привязки финансирования к соблюдению демократических свобод, фактически загнали себя в угол. Ранее сообщалось, что ЕС может обойти вето Польши и Венгрии, создав новый механизм распределения средств на постковидное восстановление, при этом лишив их Варшаву и Будапешт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных