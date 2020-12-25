Минфин переводит работу с секретными документами в цифру

В соответствии с указом президента информационные системы, обрабатывающие гостайну, могут быть подключены к интернету только при соблюдении всех требований, объясняет эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий. Но сами требования достаточно жестко ограничивают подключение к интернету таких систем. Поэтому обычно гостайна если и передается по сетям, то по внутренним или в рамках межведомственного документооборота с соответствующей защитой. А рабочие места и помещения, в которых осуществляется обработка гостайны, должны соответствовать достаточно жестким требованиям ФСТЭК и ФСБ России. Сами требования также секретны. Обязательным условием обработки сведений, составляющих гостайну, является применение решений, сертифицированных в системах сертификации ФСТЭК и ФСБ, а сама информационная система должна пройти соответствующую аттестацию. Такой сертификат есть у «Электронного бюджета», подтвердил Лукацкий.