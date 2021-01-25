Путин с интересом смотрит на виноградники

Путин с интересом смотрит на виноградникиПрезидент поговорил со студентами о дворце и будущем
Президент Владимир Путин 25 января ответил на вопрос о приписываемом ему дворце в окрестностях Геленджика. Вопрос о дворце задал на онлайн-встрече студент Уфимского государственного нефтяного технического университета Даниил Чемезов, который, по словам собеседника «Ведомостей» в госструктурах, родственником главе «Ростеха», сослуживцу Путина по КГБ Сергею Чемезову не приходится.
Чемезов проинформировал Путина, что «студенты сегодня не смотрят телевидение и основным источником информации [для них] является сеть интернет»: «Мы понимаем, что всему верить нельзя, так как контент интернета абсолютно полярный. Но сейчас в топе видеохостинга YouTube находится фильм-расследование о том, что у вас якобы имеется дворец в Геленджике (фильм внесенного в реестр НКО-иноагентов ФБК за шесть дней посмотрело более 87 млн человек. – «Ведомости»)».
Путин ответил, что «листал видеоподборки» о фильме: «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!» О «дворце Путина» стало известно в конце 2010 г. Тогда бизнесмен Сергей Колесников опубликовал открытое письмо о том, что на берегу Черного моря строится комплекс для Путина, занимавшего тогда должность премьер-министра, оценивая его примерно в $1 млрд.
В 2011 г. о покупке этого объекта как «гостиничного комплекса», а точнее, ООО «Лазурная ягода» и ООО «Идокопас», которые владели недостроенным комплексом, сообщал бизнесмен Александр Пономаренко. Продавцом называли давнего знакомого Путина Николая Шамалова, писали «Ведомости». ФБК утверждает, что с 2017 г. объект принадлежит АО «Бином», пятеро управляющих которого являются штатными сотрудниками компании «Акцепт» двоюродного племянника Путина Михаила Шеломова.
Президент добавил, что информация о дворце «муссируется на протяжении более чем 10 лет», а сейчас «все скомпоновали, этими материалами решили промыть мозги». «Из всего, что я там видел, я заинтересовался только одним, но не бизнесом, не как бизнесом, а как видом деятельности – это виноделием, – сообщил Путин. – У меня есть советник Борис Титов, который является владельцем «Абрау-Дюрсо», крупная наша компания с хорошим бэкграундом <...> Когда я работу закончу, может, пойду работать советником к нему <...> как специалист хотя бы в области права». Структура Титова приобрела владеющую виноградниками недалеко от приписываемого Путину дворца компанию «Лазурная ягода» в 2011 г. у Пономаренко – бизнесмены сами в июле того года рассказывали об этом «Коммерсанту». Позже актив перешел во владение к сыну Титова Павлу, который продал его в конце 2018 г. некоммерческому партнерству «Развитие аграрных инициатив», учредители которого – Геннадий Тимченко и Владимир Колбин.
Как потенциальный советник помог «Абрау-Дюрсо»
Стоимость акций «Абрау-Дюрсо» на Мосбирже подскочила 25 января на 9,3% до 217 руб. примерно с 15.13 до 15.30, по данным Refinitiv, после слов Владимира Путина о совладельце компании Борисе Титове, к которому он готов пойти работать советником, когда закончит карьеру президента. К закрытию торгов цена акций снизилась до 201 руб. (на 1,3% выше стоимости на закрытие торгов 22 января).
25 января спикер Госдумы единоросс Вячеслав Володин также заявил, что у Путина нет дворца: «Я был везде, где президент работает. Но ни разу не видел, чтобы он посещал это место». По словам Володина, западные спецслужбы используют Навального для разрушения института президентства в России: «Россия – это Путин. Внешняя политика – это Путин. Оборона – это Путин. Безопасность – это Путин. Эффективные органы власти – это Путин».
Политолог Валентин Бианки говорит, что власть действовала в последние годы «из логики аполитичности молодежи», но даже к парламентским выборам создать новые прокремлевские молодежные движения не получится, поскольку партия власти многим молодым людям «стилистически не близка». «Молодежь недовольна внутренней политикой и скептически настроена скорее по отношению к региональным чиновникам. При этом они могут поддерживать Путина и его внешнюю политику, которой он активно занимался в последние годы», – добавил Бианки.
В подготовке статьи участвовали Елена Мухаметшина и Екатерина Бурлакова