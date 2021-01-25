Путин с интересом смотрит на виноградники

Президент добавил, что информация о дворце «муссируется на протяжении более чем 10 лет», а сейчас «все скомпоновали, этими материалами решили промыть мозги». «Из всего, что я там видел, я заинтересовался только одним, но не бизнесом, не как бизнесом, а как видом деятельности – это виноделием, – сообщил Путин. – У меня есть советник Борис Титов, который является владельцем «Абрау-Дюрсо», крупная наша компания с хорошим бэкграундом <...> Когда я работу закончу, может, пойду работать советником к нему <...> как специалист хотя бы в области права». Структура Титова приобрела владеющую виноградниками недалеко от приписываемого Путину дворца компанию «Лазурная ягода» в 2011 г. у Пономаренко – бизнесмены сами в июле того года рассказывали об этом «Коммерсанту». Позже актив перешел во владение к сыну Титова Павлу, который продал его в конце 2018 г. некоммерческому партнерству «Развитие аграрных инициатив», учредители которого – Геннадий Тимченко и Владимир Колбин.