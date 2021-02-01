Кремль и правительство разработают новые требования для иностранных IT-компаний

Меркачева также говорила Путину, что «люди годами сидят в СИЗО – и они не видят близких, не могут им позвонить», вопрос об общении решает следователь и «использует это как манипуляцию». Путин говорил, что вопрос «посещения родственниками надо либерализовать»: «Это как минимум не должно быть инструментом манипуляций со стороны органов следствия». Но поручений по изменению норм в этой области, а также по разработке амнистии президент пока не дал.