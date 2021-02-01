Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Кремль и правительство разработают новые требования для иностранных IT-компаний

Разработать амнистию Путин пока не поручил
Максим Иванов Анастасия Беляева
Поручения президента не коснулись норм, позволяющих следствию воздействовать на подозреваемых, ограничивая их общение с близкими /SERGEI ILNITSKY / EPA / ТАСС

По итогам встречи с Советом по правам человека (СПЧ) 10 декабря 2020 г. президент Владимир Путин поручил своей администрации и правительству до 1 августа подготовить предложения по дополнительным требованиям к зарубежным IT-компаниям, в том числе в части открытия их представительств в России.

По словам директора по стратегическим проектам Института исследований интернета Ирины Левовой, создание представительств – это стандартная практика: «Обычно это делается для взаимодействия со службами безопасности компаний и защиты персональных данных. В современных реалиях обязать все компании создавать представительства невозможно, для этого принимаются стимулирующие меры».

При этом представительства не должны платить штрафы, так как не являются юрлицами, говорит она. «Вопрос о создании представительств лежит скорее в плоскости политики, а не экономики. Через представительства, которых, кстати, пока нет у Twitter и Facebook, появится возможность контролировать IT-компании, в большей степени здесь речь идет о соцсетях и мессенджерах», – считает директор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин. В таком случае через них будет проще требовать «удалить определенный контент» в соответствии с российским законодательством, считает он.

По поручению Путина до 1 ­июня Верховный суд и генпрокурор должны рассмотреть вопрос о возможности введения административной преюдиции по ст. 280 УК («публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин считает нынешнюю редакцию статьи расплывчатой: «В качестве призывов к экстремизму правоохранительные органы готовы квалифицировать все, что угодно, даже обоснованные высказывания, которые содержат критику действующей власти». Нужно уточнить «признаки правонарушения для исключения необоснованного привлечения», а не вводить двухступенчатую систему ответственности, говорит он.

Минюст вместе с Общественной палатой России и Минфином до 1 марта должны разработать механизм финансирования общественных наблюдательных комиссий (ОНК) в местах СИЗО и тюрьмах за счет бюджетов региональных общественных палат. По словам члена СПЧ Евы Меркачевой, проблемы финансирования ОНК касаются «дальних регионов, где от одной колонии до другой ехать больше суток». В таких местах независимым правозащитникам, входящим в ОНК, требуется оплата транспортных расходов, на которые теперь можно будет рассчитывать, говорит Меркачева.

Генпрокурор также до 1 июня должен «провести проверку» сведений об оказании незаконного воздействия на фигурантов уголовных дел, о которых говорили члены СПЧ, но конкретных имен в поручении нет. 10 декабря член СПЧ Екатерина Винокурова заявила президенту, что обвиняемый в государственной измене экс-корреспондент «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов и его адвокаты до сих пор не знают, «в чем конкретно его обвиняют».

Меркачева также говорила Путину, что «люди годами сидят в СИЗО – и они не видят близких, не могут им позвонить», вопрос об общении решает следователь и «использует это как манипуляцию». Путин говорил, что вопрос «посещения родственниками надо либерализовать»: «Это как минимум не должно быть инструментом манипуляций со стороны органов следствия». Но поручений по изменению норм в этой области, а также по разработке амнистии президент пока не дал.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных