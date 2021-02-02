Наказание за призывы к санкциям против России может появиться в Уголовном кодексе

Практика, когда оппозиция в каких-то странах заявляет о необходимости санкций, действительно используется, говорит политолог Иван Тимофеев: «Прежде всего это обращения к Вашингтону с призывом ввести санкции в попытках использовать и санкционную, и политическую энергию, чтобы повлиять на действующую власть и получить себе в союзники иностранную мощную силу». В качестве примеров он приводит оппозицию в Сирии, которая пользовалась поддержкой США, в итоге санкции были введены против Башара Асада и его сторонников. «Санкции как средство «демократизации» против представителей «режима» и в качестве поддержки «оппозиции» используются прежде всего американцами. Хотя не факт, что они будут эффективны. По сути, в таких случаях речь идет о провоцировании вмешательства – хотя это понятие сейчас девальвировано – внешних сил во внутренние дела», – говорит Тимофеев. В итоге возникает противоположный эффект – ужесточается российское законодательство и закручиваются гайки в России, добавляет он: «То есть оппозиционеры хотят демократизации, а получается все наоборот. России это дает повод ставить вопрос о криминализации санкционной политики, что может ударить по инвестклимату внутри страны, поскольку не ясно, как нормы будут применяться. Возвращение к этому отложенному после первого чтения законопроекту – это медвежья услуга для российского бизнеса». Санкции при этом в любом случае будут введены, поскольку накапливались условия для их введения, считает Тимофеев: «Письмо Ашуркова может стать еще одной каплей для их появления. Администрация Байдена сейчас пересматривает политику санкций. Но для их введения есть много других факторов – призывы в конгрессе, письмо главы сенатского комитета по международным отношениям Боба Менендеса к госсекретарю Тони Блинкену о введении санкций по делу Навального».