Новый гендиректор ВТО обещает вывести ее из паралича

Новый гендиректор ВТО обещает вывести ее из параличаНгози Оконджо-Ивеала займется этим с 1 марта
«Моя мама – очень влиятельная женщина. Она знает, чего хочет, и, если вы сделаете по-своему, у вас проблемы», – рассказывал The Times Узодинма, сын нового гендиректора ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. У нее много титулов «первая» – первая женщина на постах министра финансов и министра иностранных дел Нигерии, первая женщина, возглавившая нигерийский минфин дважды, первая женщина – кандидат на пост президента Всемирного банка (в 2012 г. проиграла американцу корейского происхождения Джим Ён Киму).
И вот теперь она стала первой женщиной и первой гражданкой африканской страны во главе ВТО. Правда, гражданство у нее двойное. Она получила американский паспорт два года назад, из-за того что Дональд Трамп стал вводить иммиграционные ограничения, объясняет Politico.
Это не принесло ей расположения прежнего президента. В октябре прошлого года кандидатуру Оконджо-Ивеалы на пост гендиректора ВТО поддержали представители всех стран, кроме США: Трампу импонировал министр торговли Южной Кореи Ю Мен Хи. Но с приходом Джо Байдена в Белый дом это препятствие было устранено. Генсовет ВТО утвердил кандидатуру Оконджо-Ивеалы на посту гендиректора 15 февраля, ее полномочия будут действовать до 31 августа 2025 г.