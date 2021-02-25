Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика / Интервью Эксклюзивно по подписке

Новый гендиректор ВТО обещает вывести ее из паралича

Нгози Оконджо-Ивеала​ займется этим с 1 марта
Софья Корепанова
Нгози Оконджо-Ивеала, избранный гендиректор ВТО /Emma Farge / REUTERS

«Моя мама – очень влиятельная женщина. Она знает, чего хочет, и, если вы сделаете по-своему, у вас проблемы», – рассказывал The Times Узодинма, сын нового гендиректора ВТО Нгози Оконджо-Ивеала. У нее много титулов «первая» – первая женщина на постах министра финансов и министра иностранных дел Нигерии, первая женщина, возглавившая нигерийский минфин дважды, первая женщина – кандидат на пост президента Всемирного банка (в 2012 г. проиграла американцу корейского происхождения Джим Ён Киму).

И вот теперь она стала первой женщиной и первой гражданкой африканской страны во главе ВТО. Правда, гражданство у нее двойное. Она получила американский паспорт два года назад, из-за того что Дональд Трамп стал вводить иммиграционные ограничения, объясняет Politico.

Это не принесло ей расположения прежнего президента. В октябре прошлого года кандидатуру Оконджо-Ивеалы на пост гендиректора ВТО поддержали представители всех стран, кроме США: Трампу импонировал министр торговли Южной Кореи Ю Мен Хи. Но с приходом Джо Байдена в Белый дом это препятствие было устранено. Генсовет ВТО утвердил кандидатуру Оконджо-Ивеалы на посту гендиректора 15 февраля, ее полномочия будут действовать до 31 августа 2025 г.

Откуда взялся скромный стиль

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных