Новый гендиректор ВТО обещает вывести ее из паралича

Это не принесло ей расположения прежнего президента. В октябре прошлого года кандидатуру Оконджо-Ивеалы на пост гендиректора ВТО поддержали представители всех стран, кроме США: Трампу импонировал министр торговли Южной Кореи Ю Мен Хи. Но с приходом Джо Байдена в Белый дом это препятствие было устранено. Генсовет ВТО утвердил кандидатуру Оконджо-Ивеалы на посту гендиректора 15 февраля, ее полномочия будут действовать до 31 августа 2025 г.