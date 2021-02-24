Московские суды продолжает охранять казачий ЧОП

Московские суды продолжает охранять казачий ЧОПЭто оказалось выгоднее по бюджетным соображениям
Управление судебного департамента по Москве 15 февраля разместило на портале госзакупок два проекта контракта на услуги по охране судов на общую сумму более 74 млн руб., прием заявок завершается 3 марта. Согласно документации, ЧОП должен участвовать наряду с судебными приставами в охране судов Москвы. Такие закупки управление проводит каждый год. За весь 2020 год управление использовало для охраны судов два контракта на общую сумму более 79 млн руб.
Согласно размещенным 15 февраля проектам контрактов, ЧОП должен создать и обеспечить работу 41 круглосуточного поста охраны и одного поста с дневной охраной. Период работы постов охраны по проектам контрактов – с 31 марта 2021 г. до 31 марта 2022 г. В контракте прописаны правила пропуска в здания и проверки посетителей судов. Однако работать сотрудники ЧОПа должны и внутри судов.