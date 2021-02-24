Московские суды продолжает охранять казачий ЧОП

Управление судебного департамента по Москве 15 февраля разместило на портале госзакупок два проекта контракта на услуги по охране судов на общую сумму более 74 млн руб., прием заявок завершается 3 марта. Согласно документации, ЧОП должен участвовать наряду с судебными приставами в охране судов Москвы. Такие закупки управление проводит каждый год. За весь 2020 год управление использовало для охраны судов два контракта на общую сумму более 79 млн руб.