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Московские суды продолжает охранять казачий ЧОП

Это оказалось выгоднее по бюджетным соображениям
Константин Гликин
Принадлежащий ­казачьему войску ЧОП продолжает охранять московские суды /Евгений Разумный / Ведомости

Управление судебного департамента по Москве 15 февраля разместило на портале госзакупок два проекта контракта на услуги по охране судов на общую сумму более 74 млн руб., прием заявок завершается 3 марта. Согласно документации, ЧОП должен участвовать наряду с судебными приставами в охране судов Москвы. Такие закупки управление проводит каждый год. За весь 2020 год управление использовало для охраны судов два контракта на общую сумму более 79 млн руб.

Согласно размещенным 15 февраля проектам контрактов, ЧОП должен создать и обеспечить работу 41 круглосуточного поста охраны и одного поста с дневной охраной. Период работы постов охраны по проектам контрактов – с 31 марта 2021 г. до 31 марта 2022 г. В контракте прописаны правила пропуска в здания и проверки посетителей судов. Однако работать сотрудники ЧОПа должны и внутри судов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных