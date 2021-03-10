«Дочки» ОАК не хотят уезжать из Москвы

Протокол предписывал к 1 марта подготовить план-график этого объединения, а сам процесс трансформации завершить до конца 2021 г. Также к 1 марта планировалось «осуществить изменение юридических адресов» дочерних предприятий ОАК – ПАО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», ПАО «Иркут», ПАО «Ил» и ПАО «Туполев» (сейчас дирекции программ и КБ входят в их состав) на «промышленные площадки (заводы)». Кроме того, «Ростеху» должна была быть представлена для согласования «методология дифференцирования персонала» (включая производственный) – по словам источника в одной из «дочек» ОАК, это было нужно для обоснованных расчетов по сокращению персонала. Подлинность протокола в феврале «Ведомостям» подтвердили и в «Ростехе», и в ОАК.