«Дочки» ОАК не хотят уезжать из Москвы

«Дочки» ОАК не хотят уезжать из МосквыСроки реформы авиастроения могут быть пересмотрены
К 1 марта 2021 г. должна была завершиться перерегистрация управляющих компаний, входящих в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Этого не случилось. Тем не менее, как сообщили «Ведомостям» два источника в авиапромышленности и источник в «Ростехе», отказываться от инициированной в начале февраля реформы авиастроительной отрасли никто не собирается, «хотя коррективы возможны». Представители «Ростеха» и ОАК от комментариев воздержались.
2 февраля на совещании руководства «Ростеха» был принят протокол о мерах по трансформации ОАК. Согласно этому протоколу, планировалось объединить конструкторские бюро и дирекции программ по разработке, совершенствованию и поддержке эксплуатации самолетов Sukhoi SuperJet, МС-21, Су-57, МиГ-35, Ил-76, Як-130, Бе-200 на одной площадке управляющей компании ОАК.
Протокол предписывал к 1 марта подготовить план-график этого объединения, а сам процесс трансформации завершить до конца 2021 г. Также к 1 марта планировалось «осуществить изменение юридических адресов» дочерних предприятий ОАК – ПАО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», ПАО «Иркут», ПАО «Ил» и ПАО «Туполев» (сейчас дирекции программ и КБ входят в их состав) на «промышленные площадки (заводы)». Кроме того, «Ростеху» должна была быть представлена для согласования «методология дифференцирования персонала» (включая производственный) – по словам источника в одной из «дочек» ОАК, это было нужно для обоснованных расчетов по сокращению персонала. Подлинность протокола в феврале «Ведомостям» подтвердили и в «Ростехе», и в ОАК.