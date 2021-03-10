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«Дочки» ОАК не хотят уезжать из Москвы

Сроки реформы авиастроения могут быть пересмотрены
Алексей Никольский
Не все сотрудники дочерних компаний ОАК хотят и могут переехать поближе к заводам в другие регионы /Андрей Гордеев / Ведомости

К 1 марта 2021 г. должна была завершиться перерегистрация управляющих компаний, входящих в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). Этого не случилось. Тем не менее, как сообщили «Ведомостям» два источника в авиапромышленности и источник в «Ростехе», отказываться от инициированной в начале февраля реформы авиастроительной отрасли никто не собирается, «хотя коррективы возможны». Представители «Ростеха» и ОАК от комментариев воздержались.

2 февраля на совещании руководства «Ростеха» был принят протокол о мерах по трансформации ОАК. Согласно этому протоколу, планировалось объединить конструкторские бюро и дирекции программ по разработке, совершенствованию и поддержке эксплуатации самолетов Sukhoi SuperJet, МС-21, Су-57, МиГ-35, Ил-76, Як-130, Бе-200 на одной площадке управляющей компании ОАК.

Протокол предписывал к 1 марта подготовить план-график этого объединения, а сам процесс трансформации завершить до конца 2021 г. Также к 1 марта планировалось «осуществить изменение юридических адресов» дочерних предприятий ОАК – ПАО «Компания «Сухой», АО «РСК «МиГ», ПАО «Иркут», ПАО «Ил» и ПАО «Туполев» (сейчас дирекции программ и КБ входят в их состав) на «промышленные площадки (заводы)». Кроме того, «Ростеху» должна была быть представлена для согласования «методология дифференцирования персонала» (включая производственный) – по словам источника в одной из «дочек» ОАК, это было нужно для обоснованных расчетов по сокращению персонала. Подлинность протокола в феврале «Ведомостям» подтвердили и в «Ростехе», и в ОАК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных