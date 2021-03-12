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КПРФ и «Яблоко» не допустят к проекту Кремля по обучению наблюдателей

Коммунисты не хотят участвовать в легитимации результатов партии власти
Максим Иванов
У КПРФ нет соглашения с Общественной палатой о подготовке наблюдателей, у «Яблока» тоже нет, говорит знакомый с процессом подготовки наблюдателей собеседник «Ведомостей» /Евгений Разумный / Ведомости

Администрация президента (АП) определила, какие партии точно не собираются привлекать в качестве партнеров проекта по централизованной подготовке наблюдателей для легитимации результатов выборов депутатов Госдумы в сентябре 2021 г., рассказали близкие к АП собеседники «Ведомостей». Как писали «Ведомости» 27 января, АП поставила задачу по подготовке более 200 000 наблюдателей, их будут обучать на местах под эгидой организации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) и региональных общественных палат (ОП), а потом направлять на избирательные участки для наблюдения как от партий, так и от ОП.

Основная ставка будет сделана на направление наблюдателей от партий, полагает собеседник «Ведомостей», близкий к АП. 26 февраля на встрече с экспертами председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о необходимости «тотального наблюдения» за предстоящими выборам: «Мы уже 30 лет под пристальным вниманием, и с нас требуют больше, чем с самих себя <...> Если нет у партии наблюдателей, значит, и партии нет».

По словам двух источников, близких к АП, и собеседника, близкого к полпредству президента в Сибирском федеральном округе, при подготовке наблюдателей со стороны Старой площади на прошлой неделе была дана установка не брать людей, связанных с КПРФ и «Яблоком». «Совершенно очевидно, почему проектом администрации не хотят помогать коммунистам: на Старой площади их считают совершенно отмороженными, особенно если речь идет об отдельных регионах», – говорит близкий к АП источник.

У него, правда, вызывает удивление жесткая установка Кремля в отношении «Яблока», поскольку эта партия в регионах «иногда бывает договороспособной, несмотря на жесткую позицию [центрального] руководства». У КПРФ нет соглашения с Общественной палатой о подготовке наблюдателей, у «Яблока» тоже нет, говорит знакомый с процессом подготовки наблюдателей собеседник «Ведомостей», более того, яблочники достаточно агрессивно выступают по проблеме деятельности НОМа и ОП по вопросу подготовки наблюдателей. А такое соглашение о подготовке наблюдателей легитимирует их статус в дальнейшем.

Ключевая проблема официального наблюдения, связанного с ОП, заключается в том, что оно нужно только для легитимации результатов выборов в Госдуму и конституционного большинства «Единой России», заявил «Ведомостям» Сергей Обухов, секретарь ЦК КПРФ, отвечающий за вопросы проведения выборов. Власть переживает за достижение в сентябре результата, который позволит занять 2/3 мест в нижней палате парламента «Единой России», а коммунисты в любом случае в такой легитимации участвовать не будут, отметил Обухов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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