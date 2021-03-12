КПРФ и «Яблоко» не допустят к проекту Кремля по обучению наблюдателей

У него, правда, вызывает удивление жесткая установка Кремля в отношении «Яблока», поскольку эта партия в регионах «иногда бывает договороспособной, несмотря на жесткую позицию [центрального] руководства». У КПРФ нет соглашения с Общественной палатой о подготовке наблюдателей, у «Яблока» тоже нет, говорит знакомый с процессом подготовки наблюдателей собеседник «Ведомостей», более того, яблочники достаточно агрессивно выступают по проблеме деятельности НОМа и ОП по вопросу подготовки наблюдателей. А такое соглашение о подготовке наблюдателей легитимирует их статус в дальнейшем.