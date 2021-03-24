Четвертые за два года парламентские выборы в Израиле не выявили победителя

23 марта в Израиле состоялись очередные выборы в кнессет – уже четвертые за два года. Пока победитель на них не ясен – на момент подсчета 88% голосов 24 марта ни действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху, возглавляющему правоконсервативную партию «Ликуд», ни его соперникам не удается получить большинство и сформировать правительство. Окончательные результаты голосования будут известны 26 марта.