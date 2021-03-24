Четвертые за два года парламентские выборы в Израиле не выявили победителя

Четвертые за два года парламентские выборы в Израиле не выявили победителяНо у Биньямина Нетаньяху есть шансы образовать правительство
23 марта в Израиле состоялись очередные выборы в кнессет – уже четвертые за два года. Пока победитель на них не ясен – на момент подсчета 88% голосов 24 марта ни действующему премьер-министру Биньямину Нетаньяху, возглавляющему правоконсервативную партию «Ликуд», ни его соперникам не удается получить большинство и сформировать правительство. Окончательные результаты голосования будут известны 26 марта.
Ранее экзитполы сообщали о победе Нетаньяху и его союзников. На стороне «Ликуда» выступают религиозные партии «Шас», «Религиозный сионизм» и «Яадут а-Тора». В случае если к ним присоединится правая партия «Ямина», блок Нетаньяху может рассчитывать на 59 мандатов из 120 возможных. Для формирования правительства необходимо набрать 61 мандат.
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