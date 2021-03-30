Новый глава ЦБ Турции не перечит Эрдогану

Возможно, это должно было смягчить реакцию общества на другой указ, изданный той же ночью. Им от должности отстранялся председатель Центрального банка (ЦБ) Турции Наджи Агбал всего через четыре месяца после назначения. На смену пришел не очень известный банкир, экономист и бывший депутат Шахап Кавджиоглу. Он поддерживает теорию Эрдогана, что увеличение ключевой ставки разгоняет инфляцию (большинство современных экономистов считают, что дело обстоит наоборот). Агбал 18 марта поднял ставку сразу на 2 п. п. – с 17 до 19%, объясняя это сдерживанием инфляции, которая в феврале в годовом выражении составила 15,5%. Через сутки с небольшим он лишился своего поста.