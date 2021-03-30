Новый глава ЦБ Турции не перечит Эрдогану

Новый глава ЦБ Турции не перечит ЭрдогануПочему покатились вниз национальная валюта и фондовый рынок
В середине марта Турция вышла из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Это реверанс в сторону консервативного электората, пишет саудовская газета Arab News. Необычно, что указ президента был опубликован ночью с пятницы 19 марта на субботу, уже после полуночи.
Возможно, это должно было смягчить реакцию общества на другой указ, изданный той же ночью. Им от должности отстранялся председатель Центрального банка (ЦБ) Турции Наджи Агбал всего через четыре месяца после назначения. На смену пришел не очень известный банкир, экономист и бывший депутат Шахап Кавджиоглу. Он поддерживает теорию Эрдогана, что увеличение ключевой ставки разгоняет инфляцию (большинство современных экономистов считают, что дело обстоит наоборот). Агбал 18 марта поднял ставку сразу на 2 п. п. – с 17 до 19%, объясняя это сдерживанием инфляции, которая в феврале в годовом выражении составила 15,5%. Через сутки с небольшим он лишился своего поста.
Указ об отставке Агбала был обнародован ночью перед выходными – вероятно, чтобы дать рынкам время успокоиться. Не сработало. Если в пятницу, 19 марта, за $1 давали 7,22 турецкие лиры, то в ближайший понедельник курс ЦБ был уже 8,11, а во время торгов лира падала еще ниже, до 8,47 (перед назначением Агбала она стоила немногим дешевле – около 8,5 за $1). Сейчас, когда прошла неделя, курс все еще выше 8 лир за $1.