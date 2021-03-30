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Новый глава ЦБ Турции не перечит Эрдогану

Почему покатились вниз национальная валюта и фондовый рынок
Софья Корепанова
Председатель ЦБ Турции Шахап Кавджиоглу /facebook.com/sahapkavcioglu

В середине марта Турция вышла из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Это реверанс в сторону консервативного электората, пишет саудовская газета Arab News. Необычно, что указ президента был опубликован ночью с пятницы 19 марта на субботу, уже после полуночи.

Возможно, это должно было смягчить реакцию общества на другой указ, изданный той же ночью. Им от должности отстранялся председатель Центрального банка (ЦБ) Турции Наджи Агбал всего через четыре месяца после назначения. На смену пришел не очень известный банкир, экономист и бывший депутат Шахап Кавджиоглу. Он поддерживает теорию Эрдогана, что увеличение ключевой ставки разгоняет инфляцию (большинство современных экономистов считают, что дело обстоит наоборот). Агбал 18 марта поднял ставку сразу на 2 п. п. – с 17 до 19%, объясняя это сдерживанием инфляции, которая в феврале в годовом выражении составила 15,5%. Через сутки с небольшим он лишился своего поста.

Указ об отставке Агбала был обнародован ночью перед выходными – вероятно, чтобы дать рынкам время успокоиться. Не сработало. Если в пятницу, 19 марта, за $1 давали 7,22 турецкие лиры, то в ближайший понедельник курс ЦБ был уже 8,11, а во время торгов лира падала еще ниже, до 8,47 (перед назначением Агбала она стоила немногим дешевле – около 8,5 за $1). Сейчас, когда прошла неделя, курс все еще выше 8 лир за $1.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных