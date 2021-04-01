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Дипломатический тупик в Донбассе пугает обострением военных действий

Но пока происходит лишь имитация обострения
Глеб Мишутин Алексей Никольский
То, что выхода из ситуации в Донбассе не нашли, не стало ни для кого сюрпризом – бесплодные поиски идут уже несколько лет /Alexander Ermochenko / Reuters

Вечером 30 марта президент России Владимир Путин, его французский коллега Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по видеоконференцсвязи ряд вопросов, включая ситуацию на Украине. Как сказано в сообщении на официальном сайте Кремля, Путин уделил особое внимание минским соглашениям 2015 г. как «безальтернативной мере» для урегулирования вооруженного конфликта. Российский лидер призвал киевские власти неукоснительно соблюдать все достигнутые ранее договоренности, в том числе наладить диалог Украины с Донецком и Луганском. Также Кремль «выразил серьезную озабоченность» в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния.

На сайте Елисейского дворца в коммюнике по итогам разговора также говорится о важности минских соглашений, но позиция Франции и Германии изложена как требование к России «решительным образом участвовать в стабилизации режима прекращения огня на Украине». Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт также заявил, что стороны условились и в дальнейшем придерживаться нормандского формата на переговорах. 31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить «требование» Франции к России об укреплении перемирия, а встреча лидеров в нормандском формате (Россия, Украина, Франция и Германия) вряд ли нужна для того, чтобы лишь констатировать отсутствие прогресса в выполнении решений такой встречи 2019 г. Как отмечает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, импульс 2019 г. действительно себя исчерпал. «Все, что можно сделать, сделали. Наметился тупик, постепенно идет откат назад», – говорит Кортунов. По его мнению, для прорыва в этой сфере сторонам нужно предпринять значительные усилия. При этом, замечает эксперт, «если не будет положительного прорыва, то будет прорыв отрицательный».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных