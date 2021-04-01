Дипломатический тупик в Донбассе пугает обострением военных действий

На сайте Елисейского дворца в коммюнике по итогам разговора также говорится о важности минских соглашений, но позиция Франции и Германии изложена как требование к России «решительным образом участвовать в стабилизации режима прекращения огня на Украине». Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт также заявил, что стороны условились и в дальнейшем придерживаться нормандского формата на переговорах. 31 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить «требование» Франции к России об укреплении перемирия, а встреча лидеров в нормандском формате (Россия, Украина, Франция и Германия) вряд ли нужна для того, чтобы лишь констатировать отсутствие прогресса в выполнении решений такой встречи 2019 г. Как отмечает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, импульс 2019 г. действительно себя исчерпал. «Все, что можно сделать, сделали. Наметился тупик, постепенно идет откат назад», – говорит Кортунов. По его мнению, для прорыва в этой сфере сторонам нужно предпринять значительные усилия. При этом, замечает эксперт, «если не будет положительного прорыва, то будет прорыв отрицательный».