Во взрыве на иранском объекте подозревают спецслужбы Израиля

Как отмечает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий, из-за нехватки достоверной информации рано судить о масштабах разрушений на иранском объекте. Предоставить необходимые сведения в будущем должна инспекция МАГАТЭ. Тем не менее, говорит Баклицкий, не стоит ждать существенного замедления иранской ядерной программы. По оценке эксперта, через три месяца Тегеран будет располагать необходимыми для создания ядерной бомбы материалами. «Но одну бомбу никто делать не будет. Ничто не указывает, что Иран вообще собирается ее делать», – поясняет Баклицкий, отмечая при этом отсутствие у Тегерана возможностей для прямого удара по Израилю. Связь между инцидентом и переговорами в Вене, по мнению эксперта, вполне возможна. Несмотря на туманные перспективы, сам факт этих переговоров уже говорит о положительной динамике в решении иранской ядерной проблемы. Дальнейшие отношения Ирана и США будут зависеть от того, какое воздействие Вашингтон окажет на Израиль. По словам Баклицкого, если ранее Израиль прекращал враждебные действия на период американо-иранских переговоров, то с началом возврата к ядерной сделке Тель-Авив, наоборот, наращивает их. Однако жесткой реакции Тегерана тоже не стоит ожидать. «Это не уровень убийства [командующего силами специального назначения Корпуса стражей исламской революции Касема] Сулеймани. Острой необходимости в жестком ответе, как и давления на правительство со стороны иранского общества, не будет. В срыве переговоров в Вене иранцы также не заинтересованы», – резюмирует Баклицкий.