Во взрыве на иранском объекте подозревают спецслужбы Израиля

11 апреля на иранском заводе по обогащению урана изотопом уран-235 в Натанзе произошла авария. Как пишет газета The New York Times (NYT), на объекте отключилось электричество. Причиной этого, по мнению издания, мог стать спланированный взрыв. По другой версии, изложенной в израильской газете The Jerusalem Post, авария стала следствием кибератаки. В организации по атомной энергии Ирана сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, загрязнения окружающей среды не произошло.