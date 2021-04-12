Во взрыве на иранском объекте подозревают спецслужбы Израиля

Во взрыве на иранском объекте подозревают спецслужбы ИзраиляНо это не помешает переговорам о возврате Ирана к ядерной сделке
11 апреля на иранском заводе по обогащению урана изотопом уран-235 в Натанзе произошла авария. Как пишет газета The New York Times (NYT), на объекте отключилось электричество. Причиной этого, по мнению издания, мог стать спланированный взрыв. По другой версии, изложенной в израильской газете The Jerusalem Post, авария стала следствием кибератаки. В организации по атомной энергии Ирана сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал, загрязнения окружающей среды не произошло.
По словам иранских властей, за аварией стоит диверсия Израиля. 12 апреля министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф связал саботаж на ядерном объекте с успехом Тегерана на переговорах в Вене. Как заявил Зариф в своем выступлении на иранском телевидении, израильские власти «хотели отомстить Ирану за прогресс, достигнутый в вопросе отмены санкций». Министр подчеркнул, что израильское руководство открыто заявляло о недопустимости снятия ограничений с Ирана, и пообещал «отомстить сионистам». Президент организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи назвал произошедшее актом «ядерного терроризма». По его словам, авария не остановит процесс обогащения урана, а весь нанесенный ущерб будет устранен в скором времени. В этот же день, 12 апреля, портал Nour News сообщил, что властям удалось установить личность человека, вызвавшего аварию. В публикации отмечается, что злоумышленник нарушил работу электросети. Это привело к остановке электроснабжения одного из залов комплекса.
С мнением иранских властей о причастности Израиля к инциденту согласна американская пресса. NYT со ссылкой на анонимного источника, описавшего, по формулировке газеты, «секретную израильскую операцию», сообщает о большом взрыве, который нанес существенный ущерб иранскому ядерному объекту. Непонятно, предупредили ли американцев о готовящейся операции. И американские, и израильские власти отказались давать комментарии по этому вопросу. Примечательно, что инцидент произошел во время визита министра обороны США Ллойда Остина в Израиль. Как пишет NYT, во время переговоров президент Израиля Биньямин Нетаньяху открыто заявил, что не позволит Ирану получить ядерное оружие.
По мнению NYT, инцидент в Натанзе может заметно осложнить жизнь администрации Джо Байдена, которая пытается вернуть Иран к формату ядерной сделки 2015 г., из которой США вывел бывший президент Дональд Трамп. В обмен на сокращение Ираном работ по обогащению урана и его согласие исключительно на мирный характер ядерной программы США, ЕС, Франция, Великобритания, Россия и Китай обещали снять антииранские санкции ООН.
Как отмечает старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Андрей Баклицкий, из-за нехватки достоверной информации рано судить о масштабах разрушений на иранском объекте. Предоставить необходимые сведения в будущем должна инспекция МАГАТЭ. Тем не менее, говорит Баклицкий, не стоит ждать существенного замедления иранской ядерной программы. По оценке эксперта, через три месяца Тегеран будет располагать необходимыми для создания ядерной бомбы материалами. «Но одну бомбу никто делать не будет. Ничто не указывает, что Иран вообще собирается ее делать», – поясняет Баклицкий, отмечая при этом отсутствие у Тегерана возможностей для прямого удара по Израилю. Связь между инцидентом и переговорами в Вене, по мнению эксперта, вполне возможна. Несмотря на туманные перспективы, сам факт этих переговоров уже говорит о положительной динамике в решении иранской ядерной проблемы. Дальнейшие отношения Ирана и США будут зависеть от того, какое воздействие Вашингтон окажет на Израиль. По словам Баклицкого, если ранее Израиль прекращал враждебные действия на период американо-иранских переговоров, то с началом возврата к ядерной сделке Тель-Авив, наоборот, наращивает их. Однако жесткой реакции Тегерана тоже не стоит ожидать. «Это не уровень убийства [командующего силами специального назначения Корпуса стражей исламской революции Касема] Сулеймани. Острой необходимости в жестком ответе, как и давления на правительство со стороны иранского общества, не будет. В срыве переговоров в Вене иранцы также не заинтересованы», – резюмирует Баклицкий.