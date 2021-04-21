Кандидатом в канцлеры Германии от правящего блока стал лидер ХДС Армин Лашет

Кандидатом в канцлеры Германии от правящего блока стал лидер ХДС Армин ЛашетОн обошел более популярного кандидата от баварского ХСС
Правящий в Германии консервативный блок ХДС/ХСС выдвинул в ночь на 20 апреля кандидатом на пост канцлера действующего председателя ХДС, премьер-министра самой населенной федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армина Лашета. За его кандидатуру высказался 31 человек из правления партии. Девять голосов досталось главному оппоненту Лашета, лидеру баварской партии ХСС и премьер-министру Баварии Маркусу Зёдеру. Шестеро от голосования воздержались.
До последнего времени именно Зёдер казался многим самым вероятным претендентом на пост канцлера. В Германии существует традиция, по которой кандидатом от консерваторов становится председатель ХДС, но это лишь обычай. Прецеденты, когда на высшую государственную должность выдвигали политиков из Баварии, тоже были, но ни одного успешного выдвижения не было.