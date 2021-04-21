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Кандидатом в канцлеры Германии от правящего блока стал лидер ХДС Армин Лашет

Он обошел более популярного кандидата от баварского ХСС
Глеб Мишутин
Армин Лашет /Tobias SCHWARZ / AFP

Правящий в Германии консервативный блок ХДС/ХСС выдвинул в ночь на 20 апреля кандидатом на пост канцлера действующего председателя ХДС, премьер-министра самой населенной федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армина Лашета. За его кандидатуру высказался 31 человек из правления партии. Девять голосов досталось главному оппоненту Лашета, лидеру баварской партии ХСС и премьер-министру Баварии Маркусу Зёдеру. Шестеро от голосования воздержались.

До последнего времени именно Зёдер казался многим самым вероятным претендентом на пост канцлера. В Германии существует традиция, по которой кандидатом от консерваторов становится председатель ХДС, но это лишь обычай. Прецеденты, когда на высшую государственную должность выдвигали политиков из Баварии, тоже были, но ни одного успешного выдвижения не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных