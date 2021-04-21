Кандидатом в канцлеры Германии от правящего блока стал лидер ХДС Армин Лашет

До последнего времени именно Зёдер казался многим самым вероятным претендентом на пост канцлера. В Германии существует традиция, по которой кандидатом от консерваторов становится председатель ХДС, но это лишь обычай. Прецеденты, когда на высшую государственную должность выдвигали политиков из Баварии, тоже были, но ни одного успешного выдвижения не было.