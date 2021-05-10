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Коронавирусная повестка в регионах сменяется предвыборной

В ходе избирательной кампании тема пандемии вряд ли будет активно использоваться, считают эксперты
Елена Мухаметшина
Коронавирусная повестка не уйдет от внимания политиков, хотя ее и потеснят предвыборные темы /Пресс-служба Госдумы / ТАСС

В апреле регионы перешли от коронавирусной повестки к предвыборной. Об этом говорится в ежемесячном рейтинге фонда «Петербургская политика». Первым показателем этого стала смена трех из семи глав регионов, чьи полномочия истекали осенью: произошли замены губернаторов в Северной Осетии, Туве и Ульяновской области. Кроме того, увеличилась социальная составляющая в риторике федеральных властей – в частности, в послании президента Федеральному собранию, отмечают эксперты фонда.

«Сохранение неблагоприятной статистики по числу заражений и избыточной смертности, низкие темпы вакцинации, объявление «длинных выходных» затрудняют использование на выборах риторики «победы над вирусом», – сказано в докладе. Кроме того, у граждан высока усталость от коронавирусной повестки независимо от их взглядов, а официальные статистические данные крайне противоречивы, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Хотя это не исключает использования пандемийной темы для ограничения протестных акций и раскрутки карантинных дел».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных