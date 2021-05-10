Коронавирусная повестка в регионах сменяется предвыборной

Коронавирусная повестка в регионах сменяется предвыборнойВ ходе избирательной кампании тема пандемии вряд ли будет активно использоваться, считают эксперты
В апреле регионы перешли от коронавирусной повестки к предвыборной. Об этом говорится в ежемесячном рейтинге фонда «Петербургская политика». Первым показателем этого стала смена трех из семи глав регионов, чьи полномочия истекали осенью: произошли замены губернаторов в Северной Осетии, Туве и Ульяновской области. Кроме того, увеличилась социальная составляющая в риторике федеральных властей – в частности, в послании президента Федеральному собранию, отмечают эксперты фонда.
«Сохранение неблагоприятной статистики по числу заражений и избыточной смертности, низкие темпы вакцинации, объявление «длинных выходных» затрудняют использование на выборах риторики «победы над вирусом», – сказано в докладе. Кроме того, у граждан высока усталость от коронавирусной повестки независимо от их взглядов, а официальные статистические данные крайне противоречивы, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов: «Хотя это не исключает использования пандемийной темы для ограничения протестных акций и раскрутки карантинных дел».